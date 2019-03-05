В США начали новое расследование в отношении Трампа

В рамках нового масштабного расследования в отношении президента США Дональда Трампа конгресс запросил документы у компании связанного с Владимиром Путиным бизнесмена Евгения Пригожина и российского миллиардера Виктора Вексельберга.

Трампа подозревают в коррупции и злоупотреблении властью. Одновременно конгрессмены-демократы потребовали Белый дом предоставить информацию о переговорах Трампа с Путиным, которую он якобы скрыл.

Новое расследование в отношении Трампа ведет юридический комитет палаты представителей, возглавляемый демократом Джеррольдом Надлером.

Трампа подозревают в злоупотреблении полномочиями, коррупции и препятствовании правосудию. В понедельник в рамках парламентского расследования запросы получили в общей сложности более 80 организаций и физических лиц.

Одновременно в понедельник главы комитетов палаты по разведке, по государственной реформе и по международным делам направили главе апппарата Белого дома идентичные запросы с требованием предоставить информацию о переговорах Трампа с президентом России.

"Президент Трамп, по всей видимости, неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть свои контакты с президентом Путиным от других чиновников администрации, конгресса и американского народа", - говорится в запросах конгрессменов. Они пояснили, что опасаются уничтожения протоколов переговоров лидеров в нарушении законодательства.

Меньше недели назад в конгрессе выступил бывший юрист Трампа Майкл Коэн - его показания стали одним из поводов для начала нового разбирательства.

Пригожин, Вексельберг и Ассандж - кем заинтересовался конгресс?

Свои запросы на предоставление информации и документов юридический комитет Палаты направил в Белый дом, ФБР, минюст и уволенному Трампом главе ведомства Джеффу Сешнзу.

Письма от юридического комитета также отправили обоим сыновьям Трампа - Эрику и Дональду и зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру.

Кроме того, запросы ушли и фигурантам расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году - экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту, бывшему юристу Майклу Коэну, экс-советнику штаба Джорджу Пападопулосу, бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, а также главе Wikileaks Джулиану Ассанджу.

Среди тех, кого интересует конгресс, есть и россиянин - миллиардер Виктор Вексельберг. Он несколько раз встречался с адвокатом Трампа Майклом Коэном во время президентской кампании 2016 года и в 2017-м, когда Трамп уже стал президентом. В апреле 2018 года он попал под санкции США. Би-би-си обратилась с запросам к представителям Вексельберга о содержании письма от конгресса и ожидает ответа.

Также конгрессмены направили вопросы в компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг" бизнесмена Евгения Пригожина, которого российские СМИ называют "поваром Путина" и связывают с "ЧВК Вагнера". Компанию обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года - якобы она профинансировала пропагандистскую операцию, чтобы повлиять на их результаты, это выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в феврале 2018 года. В компании обвинения отрицают и добиваются их снятия.

Конгрессмены дали тем, к кому они обратились за информацией и документами, две недели на ответ. Затем они могут запросить показания у тех, кто их интересует, вызвав их с помощью повестки. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в администрации "изучат запрос" и ответят на него в установленные сроки.

Что расследует конгресс?

Новое расследование конгресса касается, в частности, встречи сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в нью-йоркской "Трамп-Тауэр". Делегация из России обещала передать команде Трампа "грязь на [кандидата в президенты от демократов Хиллари] Клинтон", говорили организаторы встречи. Весельницкая и Трамп-младший это отрицают. Президент утверждает, что о подготовке встречи заранее не знал. Впрочем, по словам его бывшего юриста Майкла Коэна, он все же был в курсе.

Конгрессмены собираются расследовать и планы строительства "Трамп-Тауэр" в Москве. Трамп в ходе кампании 2016 года утверждал, что не вел бизнес в России, но, как рассказал Коэн, Трамп все-таки занимался проектом небоскреба в Москве даже во время кампании. "Трамп-Тауэр" в российской столице, правда, так и не построили.

Еще одна тема, которая стала предметом внимания конгрессменов - это схема перевода средств в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал за то, чтобы они молчали о своих интимных связях с Трампом. О том, что Трамп был в курсе этих выплат и сам же переводил деньги, также рассказал Коэн. Он расплатился с женщинами своими средствами, а затем получил от Трампа компенсацию.

Трамп "явно препятствовал правосудию"

Надлер уже обвинил Трампа в уклонении от "ответственности за почти ежедневные нападки на основные правовые, этические и конституционные нормы". В воскресенье в эфире программы "На этой неделе" телеканала Эй-би-си Надлер заявил, что президент "явно препятствовал правосудию", уволив директора ФБР Джеймса Коми.

Коми начал расследование возможных связей Трампа с Москвой и лишился должности в мае 2017 года. Трамп регулярно называет бывшего директора ФБР "дешевкой" и "лжецом".

Собранные в ходе расследования документы и доказательства могут стать основой для начала процесса импичмента. Впрочем, Надлер отмечал, что пока импичмент обсуждать рано.

Действия демократа Надлера уже вызвали критику республиканцев. Так, конгрессмен Даг Коллинз, член того же юридического комитета палаты представителей уже обвинил Надлера в том, что тот сначала сказал о препятствовании Трампом правосудию, а теперь ищет доказательства своим словам. "Мы еще даже не знаем, что в результатах расследования Мюллера, а демократы уже страхуются", - добавил он.

Сам Трамп уже назвал происходящее "преследованием президента сумасшедшими демократами на самом высоком уровне в истории страны".