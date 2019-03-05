Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп грозит лишить Индию и Турцию торговых преференций
08:07 05.03.2019 |
Президент США Дональд Трамп грозит отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией. Соответствующие уведомления в Конгресс Соединенных Штатов глава государства подготовил в понедельник, 4 марта.
После "интенсивных переговоров" Вашингтона и правительства Индии азиатская страна "не убедила Соединенные Штаты в том, что сможет обеспечить справедливый доступ на индийский рынок", говорится в документе, опубликованном Белым домом.
В рамках программы льготного режима, запущенной в 1970-х, Индия может беспошлинно экспортировать в США товары на общую сумму в 5,6 млрд долларов (в пересчете - 4,94 млрд евро). Трамп, по своим собственным словам, продолжит изучать возможное соответствие Индии необходимым критериям.
Кроме того, Вашингтону "больше не следует относить Турцию к развивающимся странам-получателям торговых льгот", подчеркивает президент США во втором уведомлении. Это решение принято "на основании уровня экономического развития" Турции, отмечается в документе. Решение может вступить в силу не ранее чем через 60 дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США
|Численность занятого населения в Китае впервые падает
|Китай снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 6-6,5% против 6,6% в 2018 г
|ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро
|Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время
|Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2
Это интересно
|Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч