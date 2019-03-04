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США вернули представительству ЕС высший дипломатический статус
16:15 04.03.2019 |
США вернули представительству Евросоюза в Вашингтоне высший дипломатический статус, вновь повысив его с уровня международной организации до статуса государства-члена. О незамедлительном восстановлении статуса миссии ЕС вечером в воскресенье, 3 марта, сообщил в своем микроблоге в Twitter посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. "Я рад объявить, что США вновь признают представительство ЕС в Вашингтоне в ранге двусторонней миссии", - написал он.
Сондланд подчеркнул, что Евросоюз является "одним из самых ценных партнеров Америки в деле обеспечения безопасности и благосостояния во всем мире".
Решение Вашингтона о восстановлении полного дипстатуса миссии ЕС принято за несколько дней до начала важных торговых переговоров между Евросоюзом и США. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём и уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер 6 марта обсудят вопрос, как предотвратить введение Вашингтоном штрафных пошлин против автомобилей, импортируемых из Евросоюза.
США в конце 2018 года понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне до уровня международной организации, даже не уведомив об этом Брюссель. Брюссель выразил протест против этого решения и выразил намерение вступить в переговоры с администрацией США о восстановлении полного дипстатуса своей миссии в Вашингтоне. Статус международной организации, согласно дипломатическому протоколу, ниже статуса посольства.
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