США и Китай близки к урегулированию торгового конфликта

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать соглашение об урегулировании торгового конфликта между двумя странами 27 марта во Флориде. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Китай в рамках соглашения может снизить пошлины на импорт из США, в том числе на сельскохозяйственные продукты, химикаты и автомобили. В ответ США постепенно отменят штрафные пошлины на импорт из КНР. Частью предстоящей договоренности может стать и закупка Китаем американского сжиженного газа на сумму в 18 млрд долларов.

Переговоры близки к завершению

По заявлению представителей обеих сторон, переговоры об урегулировании торгового конфликта находятся в завершающей стадии, достигнут "существенный прогресс", однако и в американском, и в китайском руководстве выражают недовольство, что условия для другой стороны слишком выгодные.

Представитель открывающейся 5 марта ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителя предостерег США от политики конфронтации, подчеркнув, что обе стороны могут получить выгоду лишь от сотрудничества. Он также предупредил, сто Китай будет решительно защищать свой суверенитет и интересы в сфере развития.

В связи с прогрессом на переговорах Трамп отказался от ультимативного требования к КНР достичь договоренности не позднее начала марта. Это означает, что угроза введения штрафных пошлин на китайский импорт на сумму в 200 млрд долларов пока устранена.