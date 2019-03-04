США готовят широкую коалицию в Венесуэле для замены Мадуро

Соединенные Штаты пытаются объединить "поддержку мирного перехода власти" от главы Венесуэлы Николаса Мадуро к временному президенту страны Хуану Гуайдо. Об этом в воскресенье, 3 марта, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN. "Я бы хотел видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро и весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать", - сказал он.

Болтон говорит, что одна из серьезных проблем, с которой Вашингтон сталкивается в Венесуэле, это "большое присутствие представителей Кубы". По его словам, сейчас в Венесуэле находятся от 20 до 25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб, что "абсолютно недопустимо".

США хотят "покончить с тираниями" в странах Западного полушария

На вопрос о том, почему США решили оказывать давление на главу Венесуэлы, но в отношении других авторитарных стран, таких как Саудовская Аравия, ведут себя иначе, Болтон ответил, что Вашингтон главным образом заинтересован в том, что происходит в Западном полушарии.

Болтон сделал отсылку к политике 40-го президента США Рональда Рейгана, заявив, что тот хотел создать "полностью демократическое Западное полушарие". "Поэтому мы стараемся покончить с тираниями в этих странах", - указал помощник американского президента. "Мы сейчас не стесняемся употреблять термин "доктрина Монро" в Белом доме", - сказал он.

Доктрина Монро была провозглашена в 1823 году и закрепляла намерение США полностью контролировать ситуацию в Центральной и Южной Америке и закрыть страны этого региона для вмешательства европейских государств.