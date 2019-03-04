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Трамп потребовал от Китая снять пошлины на сельхозтовары из США
09:05 04.03.2019 |
Президент США Дональд Трамп в субботу, 2 марта, потребовал от Китая незамедлительно отменить штрафные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, ввозимую из Америки. Трамп выдвинул свои требования в связи с тем, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином успешно продвигаются, а также с тем, что сами США отложили введение дополнительных штрафных пошлин на импорт из Китая. Как следует из реакции Китая, решение оставить пошлины на китайские товары на уровне 10 процентов всячески приветствуется в Пекине. Об отмене пошлин на сельхозпродукцию из США в реакции Китая ничего не сказано.
Снятие этих пошлин является важным шагом для американских фермеров и лично для Трампа, говорится в президентским твите. Землевладельцы - важная часть электората Республиканской партии. Китайские пошлины, в частности, за соевые бобы и свинину, введенные Пекином в минувшем году в качестве ответной меры на действия США, осложняют жизнь американским производителям сельхозпродукции.
1 марта завершилось 90-дневное "перемирие", заключенное Вашингтоном и Пекином на саммите "большой двадцатки" в начале декабря 2018 года в Аргентине. Белый дом заявил, что введет штрафные пошлины в отношении Китая, если стороны не достигнут соглашения. Пошлины, размер которых могут повысить с 10% до 25%, в этом случае распространятся на импорт из Китая, суммарно на 200 миллиардов долларов.
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