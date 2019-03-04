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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Партия русских» теряет власть в Эстонии по итогам выборов

08:38 04.03.2019 |

Мир

Парламентские выборы в Эстонии закончились поражением премьерской Центристской партии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели. Это означает разворот в праволиберальную сторону и, возможно, постепенный переход образования на эстонский язык.

Проигрыш центристов стал сюрпризом для многих. Согласно рейтингам компании Emor, месяц назад они лидировали при поддержке 26,5% электората. В итоге - 23% голосов (26 мест в парламенте из 101) и второе место на выборах. В ночь после голосования в штабе центристов царила далеко не праздничная атмосфера.

Зампредседателя ЦП Михаил Кылварт считает, что поражение "технически" связано с тем, что сторонники партии не пришли на участки - их "убаюкали" высокие рейтинги партии и ее пребывание во власти.

"Центристская партия шла на выборы, чтобы победить, - сказал он Русской службе Би-би-си. - Вынуждены констатировать, мы не смогли убедить избирателей, что мы - это оптимальный выбор".

Дело не в русских

Центристская партия, имея репутацию пророссийской политической силы, долгие годы оставалась в оппозиции на национальном уровне - несмотря на высокие рейтинги. Она традиционно поддерживала русские школы, выступала за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией.

Больше половины голосов они не набирали, а идти в коалицию с центристами никто не хотел. Ситуация изменилась в 2016 году с приходом премьер-министра Юрия Ратаса (ЦП). В соседней Латвии похожая партия - Согласие - трижды выигрывала выборы, однако в коалиции никогда не была.

Одна из основных реформ правительства центристов заключалась в переходе к более прогрессивной ставке подоходного налога (чем больше человек зарабатывает, тем меньше необлагаемый минимум - то есть "богатые платят больше"). По словам Кылварта, именно эта реформа стала причиной поражения на выборах.

"В основном, до общественного мнения была доведена негативная сторона", - считает политик.

Возврат к старой налоговой системе - один из первых вопросов, которые собирается решать Партия Реформ, выигравшая выборы с результатом в 28,8% (34 места из 101). Она традиционно придерживалась принципов либеральной экономики и многие годы управляла страной до прихода к власти центристов.

Успех Партии реформ был еще более впечатляющим среди голосовавших в интернете, тут реформисты набрали 40%. А пропорция тех, кто в этом году предпочел электронное голосование явке на участки, оказалась рекордной: 28% граждан с правом голоса голосовали он-лайн, в то время как общая явка составила 63%.

По словам политика из Партии реформ Марко Михкельсона, реформисты набрали голоса из-за своей экономической программы: эстонцы понимают, что из-за глобальных экономических процессов страну ждут нелегкие годы.

В парламентах прошлых созывов Марко Михкельсон занимался международной политикой. "Эстония - первая в очереди тех, кто хочет иметь нормальные и предсказуемые отношения с РФ", - сказал он Русской службе Би-би-си.

Однако, по словам политика, диалог между Эстонией и Россией зависит от диалога между западом и Россией, а тут ключевым моментом является Украина.

"Это вопрос не к нам, это вопрос к Москве, Кремлю и товарищу Путину. [...] Нам не нравится, что в политике с соседями как инструмент используется война", - считает Михкельсон.

Что касается местного русского вопроса, то перевод русских школ на эстонский язык, по его словам, является "давним планом".

"Думаю, наша партия будет заниматься тем, чтобы году к 2030 иметь единую систему образования", - уверяет политик.

"Мы счастливы"

Еще одна интрига прошедших выборов - успех праворадикальной партии ЭКРЕ. Четыре года назад она набрала 8%, а уже в феврале ее рейтинг перевалил за 20%.

Эта партия выступает против однополых браков, федерализации Европы и наплыва иммигрантов (по европейской программе перераспределения Эстония приняла чуть более 200 беженцев). Идеал ЭКРЕ - эстонская Эстония и ассимиляция русских.

На выборах она пришла третьей, набрала 17,8% и получила 19 мест.

"Могу сказать, что мы очень счастливы, - сказал Би-би-си политик ЭКРЕ Мартин Хельме. - Мы хотели получить около 20 мест".

Несмотря на то что все крупные партии уже заявили, что не собираются работать в коалиции с ЭКРЕ, в ночь после выборов Хельме сохранял оптимизм.

"У нас хорошие шансы. Не важно, кто выиграл, победителя тоже могут не взять в коалицию", - считает политик.

Кто именно войдет в коалицию, пока неясно - это вопрос переговоров, которые должны были начаться уже в ночь после выборов.

Парламентские выборы в Эстонии закончились поражением премьерской Центристской партии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели. Это означает разворот в право-либеральную сторону и, возможно, постепенный переход образования на эстонский язык.

 

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