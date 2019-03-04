Финансовые новости
- |
- 04.03.19
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Партия русских» теряет власть в Эстонии по итогам выборов
08:38 04.03.2019 |
Парламентские выборы в Эстонии закончились поражением премьерской Центристской партии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели. Это означает разворот в праволиберальную сторону и, возможно, постепенный переход образования на эстонский язык.
Проигрыш центристов стал сюрпризом для многих. Согласно рейтингам компании Emor, месяц назад они лидировали при поддержке 26,5% электората. В итоге - 23% голосов (26 мест в парламенте из 101) и второе место на выборах. В ночь после голосования в штабе центристов царила далеко не праздничная атмосфера.
Зампредседателя ЦП Михаил Кылварт считает, что поражение "технически" связано с тем, что сторонники партии не пришли на участки - их "убаюкали" высокие рейтинги партии и ее пребывание во власти.
"Центристская партия шла на выборы, чтобы победить, - сказал он Русской службе Би-би-си. - Вынуждены констатировать, мы не смогли убедить избирателей, что мы - это оптимальный выбор".
Дело не в русских
Центристская партия, имея репутацию пророссийской политической силы, долгие годы оставалась в оппозиции на национальном уровне - несмотря на высокие рейтинги. Она традиционно поддерживала русские школы, выступала за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией.
Больше половины голосов они не набирали, а идти в коалицию с центристами никто не хотел. Ситуация изменилась в 2016 году с приходом премьер-министра Юрия Ратаса (ЦП). В соседней Латвии похожая партия - Согласие - трижды выигрывала выборы, однако в коалиции никогда не была.
Одна из основных реформ правительства центристов заключалась в переходе к более прогрессивной ставке подоходного налога (чем больше человек зарабатывает, тем меньше необлагаемый минимум - то есть "богатые платят больше"). По словам Кылварта, именно эта реформа стала причиной поражения на выборах.
"В основном, до общественного мнения была доведена негативная сторона", - считает политик.
Возврат к старой налоговой системе - один из первых вопросов, которые собирается решать Партия Реформ, выигравшая выборы с результатом в 28,8% (34 места из 101). Она традиционно придерживалась принципов либеральной экономики и многие годы управляла страной до прихода к власти центристов.
Успех Партии реформ был еще более впечатляющим среди голосовавших в интернете, тут реформисты набрали 40%. А пропорция тех, кто в этом году предпочел электронное голосование явке на участки, оказалась рекордной: 28% граждан с правом голоса голосовали он-лайн, в то время как общая явка составила 63%.
По словам политика из Партии реформ Марко Михкельсона, реформисты набрали голоса из-за своей экономической программы: эстонцы понимают, что из-за глобальных экономических процессов страну ждут нелегкие годы.
В парламентах прошлых созывов Марко Михкельсон занимался международной политикой. "Эстония - первая в очереди тех, кто хочет иметь нормальные и предсказуемые отношения с РФ", - сказал он Русской службе Би-би-си.
Однако, по словам политика, диалог между Эстонией и Россией зависит от диалога между западом и Россией, а тут ключевым моментом является Украина.
"Это вопрос не к нам, это вопрос к Москве, Кремлю и товарищу Путину. [...] Нам не нравится, что в политике с соседями как инструмент используется война", - считает Михкельсон.
Что касается местного русского вопроса, то перевод русских школ на эстонский язык, по его словам, является "давним планом".
"Думаю, наша партия будет заниматься тем, чтобы году к 2030 иметь единую систему образования", - уверяет политик.
"Мы счастливы"
Еще одна интрига прошедших выборов - успех праворадикальной партии ЭКРЕ. Четыре года назад она набрала 8%, а уже в феврале ее рейтинг перевалил за 20%.
Эта партия выступает против однополых браков, федерализации Европы и наплыва иммигрантов (по европейской программе перераспределения Эстония приняла чуть более 200 беженцев). Идеал ЭКРЕ - эстонская Эстония и ассимиляция русских.
На выборах она пришла третьей, набрала 17,8% и получила 19 мест.
"Могу сказать, что мы очень счастливы, - сказал Би-би-си политик ЭКРЕ Мартин Хельме. - Мы хотели получить около 20 мест".
Несмотря на то что все крупные партии уже заявили, что не собираются работать в коалиции с ЭКРЕ, в ночь после выборов Хельме сохранял оптимизм.
"У нас хорошие шансы. Не важно, кто выиграл, победителя тоже могут не взять в коалицию", - считает политик.
Кто именно войдет в коалицию, пока неясно - это вопрос переговоров, которые должны были начаться уже в ночь после выборов.
Парламентские выборы в Эстонии закончились поражением премьерской Центристской партии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели. Это означает разворот в право-либеральную сторону и, возможно, постепенный переход образования на эстонский язык.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника
|Террористическая тактика. Решаться ли оккупанты на «предвыборное наступление» на Донбассе
|Нацбанк замедлил падение курса доллара на межбанке 1 марта
|Украина привлекла второй кредит €529 млн под гарантию Всемирного банка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США и Китай близки к урегулированию торгового конфликта
|США готовят широкую коалицию в Венесуэле для замены Мадуро
|Гуайдо анонсировал новые протесты и свое возвращение в Венесуэлу
|США и Южная Корея приостановят широкомасштабные маневры
|Трамп потребовал от Китая снять пошлины на сельхозтовары из США
|Казахстан временно запретил импорт бензина из России
|«Партия русских» теряет власть в Эстонии по итогам выборов
Это интересно
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов
|Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту