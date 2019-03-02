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Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя
23:10 01.03.2019 |
Пакистан в знак примирения между двумя странами передал Индии пилота истребителя, сбитого в среду.
По словам освобожденного пилота Абхинандана Вартамана, пакистанские военные обращались с ним хорошо.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан накануне объявил о том, что пилота вернут в рамках "жеста мира", к вящей радости индийских военных.
Утром в среду представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, были сбиты два самолета ВВС Индии.
По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.
Ранее индийские ВВС атаковали позиции исламистов в пакистанской части Кашмира, которых обвиняют в нападении на индийский военный конвой 14 февраля. Тогда погибли несколько десятков индийских военных.
Исламабад утверждает, что удары наносились вслепую, в нарушение всех договоренностей, и что пакистанские военные были вынуждены защищать свое воздушное пространство.
"Нормы военной этики"
После падения самолета местные жители пытались забросать катапультировавшегося пилота камнями, но в итоге его отбили пакистанские военные.
На следующий день в интернете появилось и было быстро удалено видео министерства информации Пакистана, на котором Вартаман с перепачканным кровью лицом просит воды.
Индия назвала это "вульгарной демонстрацией раненого военнослужащего".
Следующее видео показывало пилота пьющим чай, отвечающим на вопросы пакистанских военных о своем имени и звании, но отказывающимся говорить о своем боевом задании.
Представитель пакистанского министерства обороны генерал Азиф Гафур заявил, что со сбитым пилотом обращаются в соответствии с нормами военной этики.
Вместе с освобождением пилота Имран Хан повторил свое обращение к Индии с предложением о деэскалации и проведении переговоров, добавив, что Пакистан и Индия должны жить в мире.
Из Дели ответа пока не последовало.
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