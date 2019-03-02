Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя

Пакистан в знак примирения между двумя странами передал Индии пилота истребителя, сбитого в среду.

По словам освобожденного пилота Абхинандана Вартамана, пакистанские военные обращались с ним хорошо.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан накануне объявил о том, что пилота вернут в рамках "жеста мира", к вящей радости индийских военных.

Утром в среду представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, были сбиты два самолета ВВС Индии.

По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Ранее индийские ВВС атаковали позиции исламистов в пакистанской части Кашмира, которых обвиняют в нападении на индийский военный конвой 14 февраля. Тогда погибли несколько десятков индийских военных.

Исламабад утверждает, что удары наносились вслепую, в нарушение всех договоренностей, и что пакистанские военные были вынуждены защищать свое воздушное пространство.

"Нормы военной этики"

После падения самолета местные жители пытались забросать катапультировавшегося пилота камнями, но в итоге его отбили пакистанские военные.

На следующий день в интернете появилось и было быстро удалено видео министерства информации Пакистана, на котором Вартаман с перепачканным кровью лицом просит воды.

Индия назвала это "вульгарной демонстрацией раненого военнослужащего".

Следующее видео показывало пилота пьющим чай, отвечающим на вопросы пакистанских военных о своем имени и звании, но отказывающимся говорить о своем боевом задании.

Представитель пакистанского министерства обороны генерал Азиф Гафур заявил, что со сбитым пилотом обращаются в соответствии с нормами военной этики.

Вместе с освобождением пилота Имран Хан повторил свое обращение к Индии с предложением о деэскалации и проведении переговоров, добавив, что Пакистан и Индия должны жить в мире.

Из Дели ответа пока не последовало.