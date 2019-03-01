Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время визита в Москву, передает ТАСС.

"Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву​", - заявила она на пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым.

Временный президент страны Хуан Гуайдо ранее заявил, что решил сменить руководство PDVSA, чтобы сохранить активы в собственности Венесуэлы. Также он анонсировал смену руководства в ее американском подразделении Citgo.

В свою очередь Мадуро считает, что компанию пытаются украсть США. По его словам, именно с этой целью были введены последние санкции Госдепа.

PDVSA - государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.

Запасы природного газа страны составляют 4,1 трлн кубометров - второе место в Западном полушарии после США. На территории Венесуэлы ежегодно добывается около 30 млрд кубов газа.