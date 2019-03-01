Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном требовал от Пхеньяна полной денуклеаризации, сообщил журналистам представитель Госдепартамента на условиях анонимности.

Он сказал, что Северная Корея хотела получить "много-много миллиардов долларов за счет отмены санкций", в то время как сама "не хотела полного замораживания программ, касающихся своего оружия массового уничтожения".

"Президент в ходе дискуссий призвал северных корейцев идти дальше. Президент призвал председателя Кима пойти ва-банк. И мы собирались..., мы были готовы пойти ва-банк", - сказал чиновник.

В четверг глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил журналистам, что Ким Чен Ын на переговорах вступил с "реалистичным предложением" - осуществить "полный демонтаж всех производственных мощностей в районе Йонбеня в присутствии американских экспертов". В Йонбене расположен ядерный научно-исследовательский центр и реактор Северной Кореи.

В то же время, как отметил представитель Госдепа, проблема в том, что комплекс в Йонбене состоит из более чем 300 различных объектов.

"То, что северные корейцы предложили нам, было закрытием части йонбеньского комплекса", - заявил он.

По его словам, на рабочем уровне стороны также не пришли к единому мнению, что из себя должна представлять денуклеаризация.

"Мы не слишком сблизили позиции на этом саммите, но нас обнадеживают возможности, которые нас ожидают", - подчеркнул американский дипломат.

