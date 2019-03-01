Финансовые новости
- |
- 01.03.19
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию
09:49 01.03.2019 |
Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита, заявил президент США Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox News Д.Трамп объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".
Д.Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление санкционного режима до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".
Тем не менее, характеризуя результаты саммита, Д.Трамп отметил: "Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов".
Он высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания. "Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил президент, добавив, что верит северокорейскому лидеру.
Президент США провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
По данным СМИ, Д.Трамп позвонил С.Абэ и Мун Чжэ Ину с "борта номер один" по пути из Вьетнама в США. В ходе разговоров Д.Трамп пообещал, что администрация США продолжит общение с КНДР и координацию со своими союзниками, сообщают СМИ.
Разговоры продлились по 10-15 минут.
Ранее японские и корейские СМИ уже сообщали, что Д.Трамп по завершению саммита с Ким Чен Ыном провел телефонные разговоры с Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ. Тогда СМИ сообщали, что С.Абэ поддержал Д.Трампа в том, что он "не выбрал легкий компромисс" для решения северокорейской проблемы. Мун Чжэ Ини, по данным СМИ, Д.Трамп попросил о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР.
Тот факт, что встреча презента США и лидера КНДР закончилась без конкретных договоренностей, объясняется нежеланием президента повторить ошибку своего предшественника Барака Обамы, подписавшего соглашение с Ираном по ядерной программе, заявила пресс-секретарь Белого дома.
"Президент Обама отказался дистанцироваться от плохой сделки с Ираном. Президент Дональд Трамп отказывается от того, чтобы повторять ту же ошибку с Ираном, Северной Кореей или с кем бы то ни было", - написала С.Сандерс в своем "Твиттере".
Она добавила, что "президент Трамп ставит интересы безопасности американского народа выше политики".
Как сообщалось, американо-северокорейский саммит в Ханое, проходивший 27-28 февраля, завершился без конкретных договоренностей. Д.Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что принял решение "подождать", а не заключать "плохого соглашения".
Ранее он называл "плохим соглашением" Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном и объявил о выходе США из сделки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как Кабмин «сотой долей» бьет по рукам облгазы
ТОП-НОВОСТИ
|Антидот от Зеленского. Как сыграет на парламентских выборах «джокер» Вакарчук
|Нацбанк развернул курс доллара на межбанке
|«Размыть» Тимошенко: Зачем Садовой сливается с Гриценко
|Попытка бегства. Куда собрались из БПП Лещенко, Найем и Залищук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лукашенко не исключил введения общей валюты в Союзном государстве
|Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп
|Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию
|Генпрокуратура Австрии обжаловала выдачу бизнесмена Фирташа властям США
|Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ
|Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов
Это интересно
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
|Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей
|Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов
|Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
|Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
|Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч
|Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G