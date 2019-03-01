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Генпрокуратура Австрии обжаловала выдачу бизнесмена Фирташа властям США
09:00 01.03.2019 |
Генеральная прокуратура Австрии подала кассационную жалобу на постановление высшего земельного суда в Вене о выдаче украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа властям США.
Об этом в среду, 27 февраля, сообщило австрийское агентство печати АРА.
По оценке австрийского генпрокурора, решение о депортации от февраля 2017 года нарушает законодательство и должно быть отменено. Жалобу будет рассматривать Верховный суд Австрии. По версии генпрокуратуры, высший земельный суд в Вене недостаточно предметно изучил, была ли у запроса о выдаче политическая подоплека. Подобная процедура характерна даже для дел "с сугубо криминальным" составом, указано в мотивационной части жалобы.
Разыскивают в США по подозрению в даче взяток
53-летнего украинского миллиардера Дмитрия Фирташа разыскивают в Испании по подозрению в отмывании денег, а в США - в даче взяток. В феврале 2017 года высший земельный суд в Вене признал допустимой его выдачу в США.
Позднее этот же суд отклонил требование прокуратуры задержать Фирташа в рамках дела об экстрадиции в США и освободил его без дополнительного залога.
Сделал состояние на газе
Сам бизнесмен утверждает, что запрос о выдаче имеет политическую составляющую.
Дмитрий Фирташ, сделавший состояние благодаря торговле газом, считался важным союзником бывшего президента Украины Виктора Януковича. После свержения Януковича он бежал в Россию, а оттуда - в Австрию, где в 2014 году был задержан на основании американского ордера на арест. Начавшаяся тогда судебная тяжба продолжается.
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