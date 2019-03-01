Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

Высокий суда Англии и Уэльса принял решение об аресте имущества украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в этой стране в качестве обеспечительной меры по требованию российского банка ВТБ, добивающегося возврата кредитов на сумму 2,5 млрд руб, сообщил "Коммерсантъ" в четверг со ссылкой на банк.

Издание, опираясь на свои источники, уточнило, что в Лондоне арестованы два особняка и другое имущество Д.Фирташа, оцениваемое более чем в GBP50 млн.

В частности, речь идет о пятиэтажном особняке общей площадью более 1,5 тыс. кв. м в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком и историческом здании площадью порядка 2,6 тыс. кв. м, являвшемся частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд".

По данным "Коммерсанта", кроме особняков суд наложил арест на акции Д.Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около GBP2 млн.

В публикации отмечается, что Лондонский суд в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

Как сообщалось, в середине января этого года кипрский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Д.Фирташа почти на $46 млн, а обеспечительные меры коснулись и головной компании Group DF Holdings Limited. Поводом стал иск ВТБ, которому задолжали более 2,5 млрд рублей две структуры украинского бизнесмена: ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму.

Group DF, объединяющая активы Д.Фирташа, заявила о безосновательности и противозаконности претензий ВТБ и намерении обжаловать решение кипрского суда. В группе также указали, что введение обеспечительных мер никак не влияет на работу бизнесов группы ни в Украине, ни за границей.