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В ЕК прогнозируют положительный результат по выплате Украине следующего транша
08:29 01.03.2019 |
В Европейской комиссии прогнозируют положительный результат в переговорах относительно следующего транша макрофинансовой помощи для Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Перший, передает РБК-Украина.
По его словам, "что касается финансовой поддержки, то у нее есть конкретные условия, которые Украина должна выполнять для ее получения".
"Сейчас, что касается финансовой помощи, то у нас продолжается четвертая программа макрофинансовой помощи. Том, что касается выполнения условий макрофинансовой помощи, то, в принципе, мы видим прогресс. Если это дальше продолжится, я думаю, что мы можем надеяться на положительный результат в выплате следующего транша", - заявил Домбровскис.
Он также отметил, что сейчас в Европейской комиссии есть ряд вопросов относительно предоставления следующего транша макрофинансовой помощи Украине.
"Первый транш уже выплачен, по второму есть вопросы. Те же антикоррупционные. Есть вопросы по улучшению сбора налогов, реформы службы государственных доходов. То есть, сейчас создаются отдельные налоговые и таможенные службы. Секторальные вопросы относительно той же энергетики. Но в принципе мы видим, что прогресс в выполнении условий есть", - заявил Домбровскис.
Он добавил, Европейскую комиссию интересует улучшение прозрачности налоговой системы.
Напомним, Министерство финансов Украины призвало Верховную раду принять пакет законопроектов, необходимых для предоставления Украине донорской поддержки Международного валютного фонда и Европейского союза.
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