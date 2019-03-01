Венесуэла фактически узаконила свободную продажу и покупку иностранной валюты

Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу. Фактически это означает отмену многолетнего запрета на приобретение долларов, действовавшего в южноамериканской стране.

Как сообщает агентство AVN со ссылкой на главу ЦБ Хосе Моралеса, его банк стал первым, открывшим обменные пункты, но в ближайшее время это должны сделать и другие банки. На следующей неделе пункты будут открыты в штатах Миранда, Сулия, Лара, Тачира, Фалькон, Арагуа, Ансоатеги, Боливар, Сукре, Нуэва-Эспарта и Варгас.

По словам Моралеса, теперь венесуэльцы смогут свободно покупать и продавать валюту по официальному курсу DICOM, который сейчас сравнялся с курсом "черного" рынка, отставая от него ранее иногда на порядки.

С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса "черного рынка", который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.

С другой стороны, из пояснений ЦБ не понятно, смогут ли воспользоваться новой системой иностранцы. Дело в том, что наличных денег в стране практически нет, а низкий номинал купюр не позволяет спокойно поменять даже 100 долларов (за них можно получить примерно 660 местных самых крупных купюр в 500 боливаров). Местные жители обменивают валюту у "менял", получая зачисления на местные боливаровые карты. С иностранцами такая схема не работает.