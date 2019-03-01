Экспорт нефти из Венесуэлы упал на 40% после введения санкций США

Экспорт нефти из Венесуэлы упал на 40% в первый полный месяц после введения американских санкций, направленных на свержение президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на данные государственной нефтяной компании PDVSA и Refinitiv Eikon.

Экспорт из Венесуэлы с момента вступления санкций в силу 28 января сократился до 920 тыс. баррелей в сутки сырой нефти и топлива. В предыдущие три месяца экспорт нефти и топлива составлял от 1,47 млн до 1,66 млн б/с.

Почти 70% поставок венесуэльской нефти с 28 января пришлось на клиентов PDVSA в Азии. Индия вышла на первое место среди основных направлений, за ней следуют Сингапур и Китай. Сингапур также является центром хранения, перевалки и реэкспорта.

Европа, которая импортировала незначительный объем венесуэльской нефти до введения санкций, увеличила свою долю до 15%. За ней следуют США с 11% и страны Карибского

В общей сложности PDVSA экспортировала 675 тыс. б/с нефти и 245 тыс. б/с топлива по сравнению с 1,28-1,46 млн б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива до введения санкций. Эти цифры не включают грузы, которые были отгружены, но застряли в море в ожидании договоренностей об оплате.