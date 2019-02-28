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Moody's: рост ВВП стран «большой двадцатки» замедлится в 2019 году до 2,9%
17:39 28.02.2019 |
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что темпы роста ВВП в странах "большой двадцатки" (G20) в 2019 году составят 2,9%, в 2020 году - 2,8%, сообщается в материалах агентства.
"Мировая экономика значительно ослабла в IV квартале 2018 года и будет продолжать ослабевать в течение 2019 года и до 2020 года. После роста реального ВВП на 3,2% в 2018 году экономический рост стран G20 замедлится до 2,9% в 2019 году и 2,8% в 2020 году", - говорится в отчете Moody's.
В то же время, согласно оценке экспертов агентства, темпы экономического роста в странах с развитой экономикой, входящих в G20, составят в 2019 году 1,9%, а в 2020 году - 1,5% (после 2,2% в 2018 году). Прогноз относительно развивающихся стран этой группы составляет 4,6% в 2019 году и 5% в 2020 году против 5,1% в 2018 году.
В связи с этим, поскольку темпы экономического роста замедляются, Moody's полагает, что мировые центральные банки будут проявлять осторожность в своей монетарной политике,
"Мы считаем, что ФРС США повысит ставку один или два раза в этом году, вместо трех или четырех (ожидавшихся ранее), и что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет повышения только в 2020 году, а не во второй половине 2019 года. В Японии мало возможностей для ужесточения денежно-кредитной политики в этом или 2020 году, поскольку инфляция остается низкой", - указано в документе.
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