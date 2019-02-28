В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова





Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию с призывом к администрации президента США расследовать обстоятельства убийства Бориса Немцова и ввести санкции в отношении причастных к этому преступлению. Об этом сообщается в четверг, 28 февраля, на сайте комитета.

Документ приурочен к четвертой годовщине смерти российского политика. Конгрессмены также осудили президента России Владимира Путина за сокрытие подробностей преступления. Поэтому законодатели выступают за проведение международного расследования.

Сенаторы намерены добиваться расследования убийства Немцова

"Мы продолжим добиваться надлежащего расследования убийства и будем вынуждать администрацию Трампа к введению строгих санкций в отношении виновных", - указал Энгель.

Парламентские резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Ранее в конгресс был внесен законопроект о новых санкциях против России. Один из пунктов этого документа обязывает Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены.