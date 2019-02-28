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Британский парламент одобрил возможность отсрочки «Брекзита»
08:51 28.02.2019 |
Палата общин парламента Великобритании в среду, 27 февраля, одобрила новую стратегию выхода страны из состава Евросоюза ("Брекзита"), представленную премьер-министром Терезой Мэй. Согласно плану Мэй, до 12 марта законодатели должны провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если они снова провалят его, то 13 марта смогут принять решение, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет. Если парламентарии выскажутся против "жесткого" "Брекзита", 14 марта они смогут проголосовать об отсрочке выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Законодатели также потребовали от Мэй гарантий того, что заключенная с Брюсселем договоренность о защите прав граждан ЕС в Великобритании и прав британских граждан в ЕС будет действовать даже в случае "жесткого" варианта "Брекзита".
The Guardian: "Брекзит" могут отложить на два года
Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что в Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза на два года. В настоящий момент предполагается, что "Брекзит" состоится 29 марта этого года.
Представители дипломатии ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за перенос "Брекзита", если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы выхода из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять. Кроме того, перенос "Брекзита" поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае британская провинция Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и членом ЕС - Ирландией.
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