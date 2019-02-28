США внесли в Совбез ООН проект резолюции по Венесуэле

США в среду, 27 февраля, внесли на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по Венесуэле. Документ содержит призыв к "свободным, справедливым и заслуживающим доверия выборам" в стране. Кроме того он призывает Каракас допустить зарубежных наблюдателей на выборы и снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.

Чтобы побудить венесуэльские власти назначить выборы, США предлагают воспользоваться авторитетом генерального секретаря ООН, который должен "использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых выборов".

Между тем Россия в противовес американскому проекту резолюции по Венесуэле внесла свой, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства. Уладить политический кризис Москва предлагает посредством "механизма Монтевидео", который разработали Мексика, Уругвай, а также члены Карибского сообщества и который предусматривает начало диалога и достижение соглашения между сторонами конфликта.

Обе резолюции могут быть рассмотрены в четверг, 28 февраля.