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Палата представителей США одобрила ужесточение контроля за продажей оружия
08:42 28.02.2019 |
Палата представителей США в среду, 27 февраля, одобрила ужесточение законодательства о контроле над продажей оружия. Законопроект предусматривает проверку информации о прошлом покупателя при любой продаже, в том числе при частных онлайн-сделках и торговле на оружейных ярмарках, которые ранее обходились без такой проверки.
Бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон в своем микроблоге Twitter приветствовала исход голосования. Она отметила, что это первый за 25 лет законопроект об ужесточении правил продажи оружия, которому удалось пройти через Палату представителей.
Палату представителей контролируют члены Демократической партии, которая традиционно выступает за ужесточение контроля над оружием. Агентство AFP отмечает, что законопроекту вряд ли удастся пройти через Сенат, большинство в котором - у республиканцев.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заверял оружейное лобби в своей поддержке. "Ваши права, основанные на второй поправке к конституции, находятся под обстрелом, однако они никогда не будут находиться под обстрелом, пока я являюсь вашим президентом", - заявил Трамп на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе в мае 2018 года. Вторая поправка к конституции США гарантирует право на самооборону, а, следовательно, и на владение оружием.
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