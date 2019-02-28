Кризис в Кашмире: Индия требует от Пакистана освободить сбитого летчика

Правительство Индии потребовало, чтобы Пакистан освободил и вернул на родину пилота военного самолета, сбитого пакистанскими ВВС.

Обе страны - ядерные державы. Отношения между ними обострились в очередной раз из-за статуса Кашмира.

Министерство информации Пакистана обнародовало видеозапись захваченного пилота. На видео его глаза завязаны, а лицо покрыто кровью.

Индия назвала это "вульгарной демонстрацией раненого военнослужащего".

Многие гражданские аэропорты на севере сейчас Индии закрыты, авиарейсы перенаправляются на другие аэродромы.

Что случилось?

Утром в среду представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, были сбиты два самолета ВВС Индии.

По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

"Один индийский пилот арестован военными [после катапультирования], еще двое находятся в районе падения [самолета]", - добавил генерал. Позже он заявил, что задержаны двое летчиков: один доставлен в госпиталь, другой находится под стражей.

Индия подтвердила потерю одного истребителя МиГ-21 и заявила, что его пилот пропал без вести.

МИД страны заявил, что Пакистан использовал свою боевую авиацию для нанесения ударов по военным объектам на индийской стороне. Позже это подтвердил премьер-министр Пакистана.

"Благодаря нашему высокому уровню боеготовности и бдительности попытки Пакистана были сорваны", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что в воздушном бою индийский МиГ-21 сбил истребитель ВВС Пакистана, а ВВС Индии потеряли один МиГ-21.

Исламабад потерю самолета отрицает.

Ранее индийские СМИ сообщали о сбитом пакистанском боевом самолете. Как сообщает агентство ANI, был сбит истребитель F-16, который пересек демаркационную линию, которая разделяет контролируемую Индией часть Кашмира от части, находящейся под контролем Пакистана.

Что произошло с пилотом?

Индийские власти изначально заявляли, что пилот по имени Абхинандан пропал без вести.

Затем в интернете появились видеозаписи того, как он попал в плен в Пакистане. Многие критиковали тот факт, что, судя по всему, его пытались избить местные жители. Другие хвалят пакистанских военных за то, что те защитили катапультировавшегося пилота от ярости толпы.

Министерство информации Пакистана обнародовало в интернете видеозапись Абхинандана с повязкой на глазах и просящего воды. Вскоре ролик был удален.

Затем в соцсетях появились кадры индийского пилота, на которых он пьет чай, повязки на глазах у него больше нет, и ему, очевидно, умыли лицо.

На видео он отвечает на ряд вопросов - называет свое имя, свой ранг и говорит, что он с юга Индии, после чего он отказывается отвечать на вопросы о своем задании. "Я не должен вам этого говорить", - сказал индийский пилот.

Пресс-секретарь пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур заявил, что с индийским пилотом обращаются согласно нормам военной этики.

Он также сообщил, что пилот находится в плену пакистанской армии. Ранее представители Пакистана говорили о двоих захваченных пилотах, один из которых был отправлен в госпиталь.

Пакистан не объясняет, почему теперь речь идет лишь об одном пилоте.

В среду Соединенные Штаты призвали Индию и Пакистан воздержаться от дальнейших военных действий. Вашингтон также подчеркнул, что прилагает усилия для деэскалации конфликта между этими двумя странами.

Предыстория

Накануне Индия сообщила, что нанесла авиаудары по лагерю боевиков в пакистанской части пограничного региона Кашмир.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан подтвердил, что в среду его страна нанесла авиаудары по объектам на контролируемой Индией части Кашмира. Ранее об этом заявлял индийский МИД.

В телевизионном обращении в среду Имран Хан предупредил, что дальнейшая эскалация очень опасна. "Если мы позволим этому произойти, и я, и [индийский премьер] Нарендра Моди потеряем контроль над ситуацией", - сказал он.

"Цель наших действий - просто показать им, что мы тоже способны вторгнуться на их территорию, как они вторглись на нашу", - сказал политик.

Призывы к миру

"История учит нас, что все войны длятся дольше, чем рассчитывают лидеры. Прошлые войны продлились так долго из-за просчета. Я спрашиваю Индию: учитывая то, какое у нас и у вас теперь есть оружие - можем ли мы позволить себе ошибиться?" - добавил Хан.

Пакистан предложил Индии помощь в расследовании нападения на конвой в городе Пулвама, с которого началась эскалация. Жертвами нападения, которое произошло 14 февраля, стали 46 индийских военнослужащих.

Глава индийского МИД Шушма Сварадж, находящаяся в Пекине для переговоров с министрами иностранных дел Китая и России, заявила, что Индия будет действовать ответственно и сдержанно. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не комментировал ситуацию.

Впервые с 1971 года

Накануне ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

"Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям", - заявил накануне замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. В свою очередь пакистанские власти настаивали на том, что в результате авиаудара не было ни жертв, ни разрушений.

По версии индийской стороны, удары наносились по лесистой местности в районе города Балакот.

Это был первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.

Линия контроля обозначает фактическую границу между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану. Она находится в труднодоступных местах.

В начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.

14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джаиш-э-Мухаммад". Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.