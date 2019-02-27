Финансовые новости
- |
- 27.02.19
- |
- 20:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За 2018 год Китай потерял 160 миллиардеров
19:45 27.02.2019 |
За 2018 год количество китайских миллиардеров резко сократилось с 819 до 658, сообщает CNN со ссылкой на исследование китайской аналитической компании Hurun.
Крупнейшие потери понес гендиректор инвестиционного холдинга Tencent Ма Хуатенг - его состояние упало на 19% до $38 млрд. Президент конгломерата Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь потерял 37% чистой прибыли, теперь его состояние составляет $17 млрд.
В прошлом году из-за торговой войны со Штатами фондовый рынок Китая потерял 25% капитализации, также упал курс национальной валюты.
Но не все предприниматели теряли свои деньги. Например, основатель электронной коммерции Alibaba Джек Ма увеличил свое состояние более чем на 20% - до $39 млрд.
В стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в Америке, где их насчитывается 584, отмечают в Hurun.
Данные действительны по состоянию на 31 января. Таким образом они не учитывают февральский рост китайского фондового рынка, который произошел на фоне ожиданий урегулирования спора между КНР и США.
Напомним, президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары, которое планировалось на первое марта. Он сообщил, что Штаты добились значительного прогресса в переговорах с Китаем по торговле и важным структурным проблемам. Также, по его словам, вскоре может быть подписано соглашение, которое может положить конец разногласиям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко рассказал, когда внесет в Раду новый закон о незаконном обогащении
|«Зе» для «ватников»: Зачем Зеленский заговорил о власти «на крови»
|Доплатами по обещаниям. Как Порошенко удачно вписал бедность в предвыборную кампанию
|Во что в Харькове превратят советский танк Т-80
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За 2018 год Китай потерял 160 миллиардеров
|Конгресс США опубликовал законопроект о «санкциях из ада». Кому они грозят в России
|В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
|Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии
|Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа
|К кому устроилась на практику в Европарламент дочь пресс-секретаря Путина
Это интересно
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
|«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества
|Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля
|Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе