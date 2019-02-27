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В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
12:39 27.02.2019 |
Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом ведомство заявило в среду, 27 февраля.
СЭПО подозревает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность по меньшей мере с 2017 года. Его мог завербовать агент российской разведки, работающий в Швеции под дипломатическим прикрытием, говорится в сообщении службы. Задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий, в частности с информацией, которая представляет интерес для иностранных разведок, отмечает СЭПО.
В декабре 2018 года Россия выслала шведского дипломата. В МИД Швеции назвали действия Москвы ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ. Выходящая в Стокгольме газета Expressen со ссылкой на неназванных собеседников сообщила, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в разведке РФ.
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