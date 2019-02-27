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Конгресс США опубликовал законопроект о «санкциях из ада». Кому они грозят в России
13:00 27.02.2019 |
Конгресс США опубликовал проект "Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019), который американские сенаторы анонсировали две недели назад. Это вторая - более жесткая - версия так называемых "санкций из ада" (bill from hell), которые впервые были обнародованы в августе прошлого года.
Уже было известно, что документ предполагает запрет на операции с российским госдолгом, участие в разработке нефтяных месторождений в России и инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом, а также санкции против российских банков, "поддерживающих попытки подорвать демократические институты в других странах", лиц, которые "действуют в интересах Владимира Путина", российского киберсектора и кораблестроительной отрасли.
В законопроекте, размещенном в среду на сайте конгресса, уточняется, что:
* срок, который дается президенту США на введение санкций против российского госдолга, ограничивается 60 днями вместо 90, а сам запрет должен начать действовать через 90 дней после вступления закона в силу
* госдолг определяется как облигации со сроком обращения более 14 дней, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или министерством финансов; валютные свопы сроком более 14 дней; любые другие финансовые инструменты со сроком погашения более 14 дней, выпущенные российскими финансовыми институтами от лица правительства России или рассматриваемые США как представляющие российский госдолг
* под запрет попадают инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом и проекты по разработке нефтяных ресурсов в России стоимостью от 1 млн долларов или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев, а также инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом, которые оцениваются в сумму более 250 млн долларов
* список банков, в отношении которых вводятся санкции, предстоит определить президенту США (в предыдущей версии содержался список конкретных банков, в котором фигурировали в том числе ВТБ и Сбербанк)
* в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе президент США должен ввести санкции против как минимум 24 старших офицеров ФСБ, которые раньше не попадали в санкционные списки США
* не позднее, чем через 90 дней после вступления закона в силу, госсекретарь США должен заключить, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма
Новый законопроект, анонсированный пятью американскими сенаторами 13 февраля, предлагается как "ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе".
Как заявил ранее один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, новые санкции - самые жесткие из всех предлагавшихся до сих пор.
Предыдущая версия законопроекта так и осталась без движения. Сначала рассмотрению помешали промежуточные выборы в США, а новый состав конгресса, начавший работу в начале года, так и не приступил к его рассмотрению.
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