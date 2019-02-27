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Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа
10:54 27.02.2019 |
Палата представителей США проголосовала против декларации президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой, теперь документ уходит на рассмотрение в Сенат, где большинство голосов принадлежит республиканцам, которым теперь предстоит решить, оспаривать ли намерения президента.
По данным AP, в нижней палате резолюцию поддержали 245 конгрессменов, тогда как "против" голосовали 182 депутата.
Вместе с тем в Палате представителей не было набрано большинство в две трети голосов, которое могло бы остановить президентское вето.
Как отмечает агентство Bloomberg, законы США дают Сенату 18 календарных дней на рассмотрение резолюции Палаты представителей или голосованию по собственной версии документа. Для принятия резолюции достаточно простого большинства голосов, после чего она направляется на подпись президенту, который в таком случае сохраняет право вето.
Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.
Ряд республиканцев Сената ранее высказывались против объявления режима ЧП, так как они опасались, что президент затем будет вновь использовать такой способ обхода решения Конгресса. Как отмечает Politico, раскол в республиканском стане может помочь демократам провести резолюцию и через Сенат, но уверенности в этом нет.
Для обхода президентского вето требуется большинство в две трети голосов в обеих палатах.
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