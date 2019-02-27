Финансовые новости
- |
- 27.02.19
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
К кому устроилась на практику в Европарламент дочь пресс-секретаря Путина
10:44 27.02.2019 |
В Европейском парламенте работают 750 депутатов, большинство из них - представители умеренных взглядов. Но Эймерик Шопрад, к которому с ноября прошлого года устроилась на практику Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, - не из их числа. DW рассказывает о французском народном избраннике, склонном к авантюрам.
Профессор геополитики
Эймерик Шопрад - видный депутат Европарламента, сегодня он является заместителем руководителя фракции "Европа свободы и прямой демократии" - малочисленной группы евроскептиков в Европарламенте. Он также является членом комитетов по иностранным делам, по промышленности и подкомитета по обороне. Предмет его особого интереса - Россия. Шопрад был одним из европейских политиков, которые приезжали в Крым в марте 2014 года. Вместе с ними он наблюдал за непризнанным международным сообществом референдумом, которые российские власти организовали для обоснования аннексии украинского полуострова. "Я никогда не скрывал, что рассматриваю Крым как исторически российскую территорию", - говорил Шопрад тогда.
Французский политик неоднократно восхищался деятельностью российского руководства и подчеркивал, что считает приход Владимира Путина к власти в России самым важным геополитическим событием после развала СССР. В путинской России он видит модель государства, альтернативную современным странам ЕС: антилиберальную и противостоящую глобализму. По его представлениям, Россия "основана на возвращении к ценностям семьи и патриотизма".
Конек Шопрада - геополитика: он был доцентом и профессором геополитики в Военной академии в Париже, а его книга с одноименным названием - "Геополитика" - пережила во Франции не одно переиздание. Эймерик Шопрад является автором и других книг и статьей, выступает на радио и ТВ.
Шопрад консультировал также известного французского политика Марин Ле Пен по внешнеполитическим вопросам и был видным членом ее правопопулистской партии "Национальный фронт" (ныне - "Национальное объединение"). А вот случай, после которого Шопрад покинул партию и фракцию Ле Пен в Европарламенте, выглядит как готовый сценарий художественного фильма.
"Кокаиновый рейс" и Шопрад-авантюрист
История, в которую оказался замешан французский политик, случилась шесть лет назад, когда в доминиканском аэропорту Пунта-Кана были задержаны несколько человек. На борту частного самолета Falcon, который направлялся во французский Сен-Тропе, полицейские обнаружили почти 700 килограммов кокаина на сумму в 30 миллионов евро. По обвинению в торговле наркотиками местный суд приговорил к длительным срокам заключения в том числе и двух французов, бывших военных летчиков Брюно Одоса и Паскаля Форе.
Оба утверждали, что не знали о содержимом 26 чемоданов, которые были у них на борту, и подали апелляционные жалобы на приговор. Вот тогда к ним на помощь и пришел Эймерик Шопрад, по крайней мере так он сам утверждал в интервью "Пари матч". Он заявлял о "тысячах причин не верить в их виновность". И якобы при его помощи был организован побег осужденных французов. По версии Шопрада, он встретился с пилотами в отеле, где остановился сам (Одос и Форе были выпущены под подписку о невыезде), возил их на автомобиле, чтобы замести следы, а затем на лодке помог им добраться до Мартиники, откуда Одос и Форе уже вернулись во Францию.
Какими были действия Шопрада на самом деле, достоверно не известно. Власти Доминиканской Республики обвинили его в том, что он помог французским пилотам бежать из страны. Но спустя несколько лет ожидания ордер на его арест был отозван.
История с кокаином не закончилась: на минувшей неделе, 18 февраля, уголовный процесс над пилотами Одосом и Форе стартовал уже во Франции. Им грозит 30 лет тюрьмы по обвинениям, связанным все с тем же эпизодом от 2013 года. Будет ли разбираться во французском суде участие политика Шопрада в побеге пилотов, оперативно выяснить не удалось.
Уже после публикации статьи Эймерик Шопрад прокомментировал DW свою роль в этой истории, сказав, что для него "было важно, чтобы всех причастных судили во Франции, справедливым судом". За судебным процессом над пилотами он, по его словам, внимательно следит, так как "судьба обоих пилотов мне очевидно небезразлична", но предпочел не высказываться по существу, пока идет разбирательство. А вот факт ордера на арест, публично подтвержденный властями Доминиканской республики, он отрицает, добавив, что "это ложь, придуманная моими политическими оппонентами".
Разрыв с Ле Пен
Кокаиновый скандал имел для Шопрада, как минимум, политические последствия. Из-за участия в побеге летчиков его отношения с Марин Ле Пен резко испортились. "После "кокаинового рейса" наши разногласия с Эймериком Шопрадом стали слишком серьезными для него, чтобы он мог оставаться в "Национальном фронте", - заявила руководитель партии в 2015 году. Шопрад в ответ не скупился на резкие заявления в адрес Ле Пен: "У нее невероятные способности лгать".
В общем, Елизавета Пескова проходит практику у политика с богатым и разнообразным опытом. Правда, в скором времени полномочия Эймерика Шопрада заканчиваются: в апреле нынешний созыв Европарламента завершает работу, в мае состоятся новые выборы. О том, выставит ли Шопрад свою кандидатуру вновь, на его личной страничке в интернете ничего не сообщается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков
|Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов
|КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении - источник
|Большая распродажа. За какие «реформы» Януковича в армии ответит Замана
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конгресс США опубликовал законопроект о «санкциях из ада». Кому они грозят в России
|В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
|Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии
|Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа
|К кому устроилась на практику в Европарламент дочь пресс-секретаря Путина
|Рост ВВП Китая замедлится до 6,4% в 2019 году
Это интересно
|Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля
|Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе
|Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
|Sony Xperia 1 — мощный смартфон с экраном 4K OLED и тройной камерой
|Huawei представила свой вариант складного смартфона — Mate X