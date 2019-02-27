К кому устроилась на практику в Европарламент дочь пресс-секретаря Путина

В Европейском парламенте работают 750 депутатов, большинство из них - представители умеренных взглядов. Но Эймерик Шопрад, к которому с ноября прошлого года устроилась на практику Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, - не из их числа. DW рассказывает о французском народном избраннике, склонном к авантюрам.

Профессор геополитики

Эймерик Шопрад - видный депутат Европарламента, сегодня он является заместителем руководителя фракции "Европа свободы и прямой демократии" - малочисленной группы евроскептиков в Европарламенте. Он также является членом комитетов по иностранным делам, по промышленности и подкомитета по обороне. Предмет его особого интереса - Россия. Шопрад был одним из европейских политиков, которые приезжали в Крым в марте 2014 года. Вместе с ними он наблюдал за непризнанным международным сообществом референдумом, которые российские власти организовали для обоснования аннексии украинского полуострова. "Я никогда не скрывал, что рассматриваю Крым как исторически российскую территорию", - говорил Шопрад тогда.

Французский политик неоднократно восхищался деятельностью российского руководства и подчеркивал, что считает приход Владимира Путина к власти в России самым важным геополитическим событием после развала СССР. В путинской России он видит модель государства, альтернативную современным странам ЕС: антилиберальную и противостоящую глобализму. По его представлениям, Россия "основана на возвращении к ценностям семьи и патриотизма".

Конек Шопрада - геополитика: он был доцентом и профессором геополитики в Военной академии в Париже, а его книга с одноименным названием - "Геополитика" - пережила во Франции не одно переиздание. Эймерик Шопрад является автором и других книг и статьей, выступает на радио и ТВ.

Шопрад консультировал также известного французского политика Марин Ле Пен по внешнеполитическим вопросам и был видным членом ее правопопулистской партии "Национальный фронт" (ныне - "Национальное объединение"). А вот случай, после которого Шопрад покинул партию и фракцию Ле Пен в Европарламенте, выглядит как готовый сценарий художественного фильма.

"Кокаиновый рейс" и Шопрад-авантюрист

История, в которую оказался замешан французский политик, случилась шесть лет назад, когда в доминиканском аэропорту Пунта-Кана были задержаны несколько человек. На борту частного самолета Falcon, который направлялся во французский Сен-Тропе, полицейские обнаружили почти 700 килограммов кокаина на сумму в 30 миллионов евро. По обвинению в торговле наркотиками местный суд приговорил к длительным срокам заключения в том числе и двух французов, бывших военных летчиков Брюно Одоса и Паскаля Форе.

Оба утверждали, что не знали о содержимом 26 чемоданов, которые были у них на борту, и подали апелляционные жалобы на приговор. Вот тогда к ним на помощь и пришел Эймерик Шопрад, по крайней мере так он сам утверждал в интервью "Пари матч". Он заявлял о "тысячах причин не верить в их виновность". И якобы при его помощи был организован побег осужденных французов. По версии Шопрада, он встретился с пилотами в отеле, где остановился сам (Одос и Форе были выпущены под подписку о невыезде), возил их на автомобиле, чтобы замести следы, а затем на лодке помог им добраться до Мартиники, откуда Одос и Форе уже вернулись во Францию.

Какими были действия Шопрада на самом деле, достоверно не известно. Власти Доминиканской Республики обвинили его в том, что он помог французским пилотам бежать из страны. Но спустя несколько лет ожидания ордер на его арест был отозван.

История с кокаином не закончилась: на минувшей неделе, 18 февраля, уголовный процесс над пилотами Одосом и Форе стартовал уже во Франции. Им грозит 30 лет тюрьмы по обвинениям, связанным все с тем же эпизодом от 2013 года. Будет ли разбираться во французском суде участие политика Шопрада в побеге пилотов, оперативно выяснить не удалось.

Уже после публикации статьи Эймерик Шопрад прокомментировал DW свою роль в этой истории, сказав, что для него "было важно, чтобы всех причастных судили во Франции, справедливым судом". За судебным процессом над пилотами он, по его словам, внимательно следит, так как "судьба обоих пилотов мне очевидно небезразлична", но предпочел не высказываться по существу, пока идет разбирательство. А вот факт ордера на арест, публично подтвержденный властями Доминиканской республики, он отрицает, добавив, что "это ложь, придуманная моими политическими оппонентами".

Разрыв с Ле Пен

Кокаиновый скандал имел для Шопрада, как минимум, политические последствия. Из-за участия в побеге летчиков его отношения с Марин Ле Пен резко испортились. "После "кокаинового рейса" наши разногласия с Эймериком Шопрадом стали слишком серьезными для него, чтобы он мог оставаться в "Национальном фронте", - заявила руководитель партии в 2015 году. Шопрад в ответ не скупился на резкие заявления в адрес Ле Пен: "У нее невероятные способности лгать".

В общем, Елизавета Пескова проходит практику у политика с богатым и разнообразным опытом. Правда, в скором времени полномочия Эймерика Шопрада заканчиваются: в апреле нынешний созыв Европарламента завершает работу, в мае состоятся новые выборы. О том, выставит ли Шопрад свою кандидатуру вновь, на его личной страничке в интернете ничего не сообщается.