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Рост ВВП Китая замедлится до 6,4% в 2019 году
09:26 27.02.2019 |
Рост реального ВВП Китая, как ожидается, замедлится до 6,4% в 2019 г. с 6,6% в прошлом году, сообщает China Securities Journal со ссылкой на доклад, опубликованный Сямэньским университетом и Economic Information Daily.
Инвестиции в основной капитал вырастут на 7,25% в 2019 г., темпы роста увеличатся на 1,23 процентного пункта по сравнению с 2018 г.
Розничные продажи, как ожидается, увеличатся на 8,92% в номинальном выражении, темпы роста могут быть 0,13 процентного пункта ниже, чем в 2018 г.
Потребительские цены, вероятно, повысятся на 2,01%, темпы роста будут на 0,12 процентного пункта ниже, чем в 2018 г.
Цены производителей могут увеличиться на 1,40%, темпы роста сократятся на 2,13 процентного пункта.
В докладе также отмечается, что нынешняя политика финансовой поддержки и снижения налогов должна быть направлена на вытеснение неэффективных инвестиций, стимулирование предприятий к увеличению инвестиций в НИОКР и повышению конкурентоспособности, с тем чтобы содействовать промышленным преобразованиям и быстрому росту производительности труда.
Рост ВВП Китая на 6,6% в прошлом году был минимальным с 1990 г.
Стремясь поддержать экономику, власти Китая принимают меры для обеспечения достаточного финансирования частного сектора, особенно небольших компаний.
Как сообщали "Вести.Экономика", UBS Group AG прогнозирует рост уровня долга в Китае в 2019 г., который призван смягчить замедление экономического роста.
Отношение общего долга страны к ВВП снова вырастет в этом году, после того как оно осталось неизменным в 2017 г. и уменьшилось в 2018 г., ожидает руководитель китайских экономических исследований UBS в Гонконге Ван Тао.
По оценкам Ван, рост совокупного финансирования (самый широкий официальный показатель роста кредитования) ускорится почти до 12% в этом году с 9,8% в 2018 году. Рост номинального ВВП в этом году замедлится с 9,7% примерно до 8%, в то время как инфляция будет умеренной. В этом сценарии соотношение долга растет.
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