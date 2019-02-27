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США провели кибероперацию против «фабрики троллей» осенью 2018 года
08:50 27.02.2019 |
Киберкомандование вооруженных сил США провело операцию против российского "Агентства интернет-исследований" (также известного как "фабрика троллей") в Петербурге во время промежуточных выборов в США в 2018 году.
Как сообщает издание Washington Post, в результате атаки в ноябре 2018 года агентство было отключено от интернета.
Собеседник, близкий к американскому отделу компании, подтвердил Би-би-си, что американскому киберкомандованию действительно удалось отключить один из отделов "фабрики троллей" от всемирной сети.
По его словам, спецоперация была проведена вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США. "Были отформатированы сервера, через которые работал американский отдел", - подтверждает он.
Как отмечает Washington Post, это была первая подобная операция киберкомандования США, которое в прошлом году получило новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.
Позже Эн-би-си со ссылкой на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп лично подписал распоряжение о проведении кибероперации. Телекомпания назвала эту операцию самым жестким шагом из тех, которые администрация Трампа когда-либо предпринимала "для борьбы с вмешательством России в выборы".
По словам источников Эн-би-си, доступ к интернету "фабрика троллей" потеряла за несколько часов до начала промежуточных выборов. Он отсутствовал, по их данным, еще несколько дней. Собеседники телекомпании также сообщили, что сотрудники "фабрики" жаловались на отсутствие интернета в свой отдел информационных технологий.
В самом киберкомандовании и в Агентстве национальной безопасности США информацию об операции против "фабрики троллей" не комментируют.
Официальный представитель киберкомандования США (USCYBERCOM) сообщил Би-би-си, что военные не комментируют планирование и проведение засекреченных операций в киберпространстве.
"Киберкомандование США продолжит работать в рамках общегосударственных усилий по защите наших выборов и демократических институтов от иностранного вредоносного влияния в соответствии со стратегиями национальной обороны и министерства обороны США", - добавил он.
Пока остается неясным, будет ли американская кибероперация иметь какие-то серьезные последствия. Источник в вооруженных силах США сообщил изданию, что целью операции, возможно, была просто попытка показать россиянам, на что способны американские кибервойска в случае угрозы.
Чем известна "фабрика троллей"?
Российские СМИ связывают "Агентство интернет-исследований" с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким к президенту России Владимиру Путину.
В марте прошлого года министерство финансов США ввело санкции против компании и лично против Пригожина.
В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Сам Евгений Пригожин через своего представителя заявлял, что не имеет отношения к "фабрике троллей" и что его компании "никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы".
В ноябре прошлого года Би-би-си выяснила, что администрация соцсети Instagram попыталась заблокировать новые фейковые аккаунты "фабрики троллей", однако под блокировку в итоге попала лишь малая часть их страниц.
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