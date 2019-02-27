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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пауэлл: госдолг США растет неустойчивыми темпами

08:37 27.02.2019 |

Мир

 

Председатель Федеральной резервной системы заявил о том, что США рано или поздно будет "необходимо стабилизировать соотношение госдолга к ВВП".

В ходе выступления в банковском комитете Сената США Джером Пауэлл признал, что ситуация с быстрым ростом американского госдолга "является неустойчивой ситуацией по определению". Об этом глава ФРС заявил после своего доклада о состоянии экономики США.

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца Майкла Раундза (шт Южная Дакота) председатель ФРС признал, что "федеральное правительство США находится на неустойчивом фискальном пути".

Когда сенатор более прямо поинтересовался у Пауэлла, будет ли система социального обеспечения в США в ее текущей форме доведена до банкротства, глава ФРС после непродолжительного замешательства ответил на данный вопрос в довольно обтекаемой форме, отметив, что "со временем мы окажемся в ситуации, когда будем тратить все больше и больше наших доходов на обслуживание долга".

При этом глава ФРС отметил, что система здравоохранения в США является неэффективной по сравнению с другими странами и на ее поддержание тратится намного больше средств.

 

- Федеральный бюджет США в ближайшем обозримом будущем каждый год будет выполняться с существенным дефицитом. Вы не могли бы прокомментировать, какое влияние будет оказывать на американскую экономику данная ситуация, когда Конгрессу США удается или не удается должным образом обеспечивать выполнение программ в социальной сфере - социального страхования, медицинского обеспечения и других программ?

- Я хотел бы отметить, что ФРС старается придерживаться непосредственной сферы своих обязанностей - монетарной политики, банковского регулирования, финансовой стабильности. У нас нет каких-либо надзорных функций по принятию и выполнению тех или иных законов. Но при этом я отмечу, что федеральное правительство США находится на неустойчивом фискальном пути. Говоря это, я имею в виду, что государственный долг и соотношение госдолга к ВВП растет - растет очень резко. Это неустойчивая ситуация по определению. Нам необходимо стабилизировать соотношение госдолга к ВВП. Когда это потребуется сделать и каким образом - посредством тех или иных мер в доходной или расходной части бюджета, эти вопросы не находятся в компетенции Федеральной резервной системы.

- Если позволите, я изложу свой вопрос иначе: какой совет в целом вы могли бы дать США в качестве главного экономиста по поводу нашего будущего, по поводу угроз для нашего будущего? Система социального страхования в США обанкротится, если мы не приведем ее финансирование в порядок - по вашим оценкам, это утверждение справедливо при текущем развитии ситуации?

- Я бы ответил на этот вопрос следующим образом: со временем мы окажемся в ситуации, когда будем тратить все больше и больше наших доходов на обслуживание долга, на выплату процентов держателям долга, вместо того чтобы вкладывать деньги в то, что нам действительно необходимо - образование и другие сферы, в которые необходимо инвестировать, для того чтобы обладать конкурентными возможностями в глобальной экономике.

Одним из главных факторов, на мой взгляд - возможно, самым главным фактором, который ведет нас по этому неустойчивой фискальной траектории, - является то, какие услуги мы оказываем в здравоохранении. Качество здравоохранения в этой стране является довольно посредственным для богатой страны. Но мы тратим 17% от ВВП на эти цели. При этом многие другие страны в среднем тратят 10% от ВВП на здравоохранение. Наши ежегодные расходы на здравоохранение стали превышать $1 трлн. Система нашего здравоохранения не очень эффективна.
По материалам: Вести Экономика
 

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