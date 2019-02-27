Глава ФРС заявил о «противоречивых сигналах» в экономике США

"Темпы экономического роста в ряде крупных экономик и регионов, в особенности в Китае и Европе, замедлились. Повысилась неопределенность по поводу ряда неразрешенных политических проблем, в частности выхода Великобритании из ЕС, а также продолжающихся торговых переговоров. Мы будем тщательно следить за этими факторами по мере их дальнейшего развития. Кроме того, перед нашей нацией стоит ряд важных долгосрочных вызовов. В частности, рост производительности труда, который приводит к повышению реальных зарплат и жизненных стандартов в долгосрочной перспективе, за последние годы был слишком низким. При этом, по сравнению с ситуацией 25-летней давности, участие в рабочей силе среди мужчин и женщин в наиболее трудоспособном возрасте сегодня в США ниже, чем в большинстве развитых стран. Другие долгосрочные тенденции, такие как сравнительно стагнирующие доходы большинства семей и отсутствие возможностей по повышению экономической мобильности среди людей с низкими доходами, также остаются важными вызовами для экономики".