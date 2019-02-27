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Глава ФРС заявил о «противоречивых сигналах» в экономике США
08:28 27.02.2019 |
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о противоречивых сигналах, появившихся в американской экономике, а также отметил ужесточение финансовых условий среди причин сохранения "терпеливого" подхода в монетарной политике.
В рамках первой части двухдневного доклада в банковском комитете Сената США глава ФРС заявил о том, руководство американского ЦБ считает текущие условия в экономике США "здоровыми", а перспективы "благоприятными", но при этом, по его словам, "за последние несколько месяцев в экономике появились противоречивые сигналы".
Пауэлл отметил рост волатильности на финансовых рынках, признав, что "финансовые условия теперь менее благоприятны для роста, чем год назад". Председатель ФРС также назвал еще ряд внешних и внутренних причин, которые, по его оценкам, будут оказывать негативное влияние на ситуацию в экономике США.
"Темпы экономического роста в ряде крупных экономик и регионов, в особенности в Китае и Европе, замедлились. Повысилась неопределенность по поводу ряда неразрешенных политических проблем, в частности выхода Великобритании из ЕС, а также продолжающихся торговых переговоров. Мы будем тщательно следить за этими факторами по мере их дальнейшего развития.
Кроме того, перед нашей нацией стоит ряд важных долгосрочных вызовов. В частности, рост производительности труда, который приводит к повышению реальных зарплат и жизненных стандартов в долгосрочной перспективе, за последние годы был слишком низким. При этом, по сравнению с ситуацией 25-летней давности, участие в рабочей силе среди мужчин и женщин в наиболее трудоспособном возрасте сегодня в США ниже, чем в большинстве развитых стран.
Другие долгосрочные тенденции, такие как сравнительно стагнирующие доходы большинства семей и отсутствие возможностей по повышению экономической мобильности среди людей с низкими доходами, также остаются важными вызовами для экономики".
В своем докладе Пауэлл также отметил региональную и расовую неоднородность восстановления американской экономики с момента финансового кризиса 2008 г., указав на различную динамику безработицы в крупных городах и сельских регионах США, а также среди разных этнических групп американского населения.
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