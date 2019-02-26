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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Последствия большой сделки. Как Япония поможет Украине освоить европейский рынок

10:55 26.02.2019 |

Мир

 Елена ДЕМИНА / Деловая столица

1 февраля вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией. Выгоду от нового объединения может получить и наша страна.

Благодаря соглашению в мире создана открытая торговая зона, охватывающая 635 млн потребителей и генерирующая около трети мирового ВВП. Появление нового торгового блока такого масштаба не только ускорит развитие экономик его участников, но и позитивно отразится на глобальной экономике.

Ответ Трампу

Появление общего экономического пространства ЕС и Японии было вполне прогнозируемо. Для Японии эта торговая сделка - неотъемлемый компонент "третьей стрелы" (так называют структурные реформы) "абэномики", которая среди прочего предполагает экспорт японской инфраструктуры и увеличение доли страны в международной торговле. С другой стороны, наращивание инвестиций в японскую экономику и расширение присутствия европейских производителей на быстрорастущих азиатских рынках отлично вписывается в стратегию ЕС "Торговля для всех", запущенную Евросоюзом в 2015 г.

Поэтому оба подписанта соглашения были заинтересованы в восстановлении ослабевших экономических связей: по данным Еврокомиссии, доля экспорта в Японию в общем объеме поставок стан Евросоюза на внешние рынки с 1990-го по 2017-й сократилась более чем вдвое (с 6,9 до 3,2%). Доля японфских товаров в импортной корзине ЕС за это же время сжалась еще сильнее (с 12 до 3,7%).

Главным катализатором нового импульса в торговых отношениях Брюсселя и Токио стал, безусловно, хозяин Белого дома. "Трамп начал атаку на систему многосторонней торговли, как только вступил в должность. Он вышел из объединявшего 12 стран Транстихоокеанского партнерства и прекратил переговоры США с Евросоюзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое позволило бы создать гигантский североатлантический общий рынок. Эти шаги встревожили Евросоюз, потому что он в большей степени, чем США, зависит от внешней торговли, а особенно от органа по урегулированию споров - Всемирной торговой организации, чьи решения администрация Трампа может попытаться проигнорировать. Возможно, именно из-за этой антиторговой повестки Трампа Евросоюз недавно заключил новое торговое соглашение с Японией намного быстрее, чем многие ожидали", - написал Заки Лаиди, профессор международных отношений Парижского института политических наук (Sciences Po), в своей статье на Project Syndicate.

Жесткая протекционистская политика Трампа не просто ударила по планам других ведущих стран расширять свое присутствие на внешних рынках, но и стала выдавливать их с уже освоенных позиций. Для Токио одной из таких мощнейших удавок стало введение США в прошлом году 25%-ного тарифа на сталь и 10%-ного тарифа на алюминиевую продукцию. Двумя крупнейшими азиатскими экспортерами алюминиевой продукции в США являются Япония и Китай. Ежегодно Япония поставляла в Штаты стали примерно на $2 млрд, что составляло около 5% от всего японского стального экспорта.
Как известно, заградительными тарифами Трамп пытается вывести из глубокой стагнации производственные мощности так называемого Ржавого пояса, о чем было обещано тамошним избирателям: в прошлом важнейший сталелитейный регион на Среднем Западе и северо-восточном побережье США уже почти полвека пребывает в экономическом упадке. К слову, заградительные тарифы на металл ударили и по Украине, хотя наши поставки металла в Штаты невелики. Проблема в другом: ограничения спровоцировали резкий рост поставок стали на европейский рынок. Чтобы защитить своих производителей, Еврокомиссия утвердила защитные меры в отношении импорта стали. С 2 февраля на 26 видов продукции введены тарифные квоты, при превышении которых поставки облагаются пошлиной в 25%. Между тем на европейское направление приходится 46% всех экспортных поставок наших металлургов.

Еще одним важным следствием запуска ЗСТ между Японией и ЕС является значительное снижение экономических рисков для Токио от Брекзита. По данным Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), к 2017 г. суммарный объем японских инвестиций в Британию составил $153 млрд. В Великобритании действуют около 1000 японских компаний, это 160 тыс. рабочих мест в разных секторах. По сути, Британия до сих пор оставалась для японского бизнеса главным каналом доступа к единому рынку Евросоюза. Теперь же, после запуска ЗСТ с ЕС, японская продукция, даже произведенная в Великобритании, получит свободный доступ в Европу. Конечно, если Брекзит не пройдет по наихудшему сценарию (немедленный выход из ЕС 29 марта 2019 г. без каких-либо соглашений о том, какими будут отношения Британии с ЕС в будущем). В этом случае определенные выгоды европейские эксперты прочат Германии, которая для Японии станет главными воротами на европейский рынок.

"Машины в обмен на сыры"

"Машины в обмен на сыры" - так иногда называют торговое соглашение между ЕС и Японией. Действительно, экономическое партнерство аннулирует практически все тарифы (99%) на поставку японских товаров на европейский рынок и тарифы на экспорт европейских товаров (94%) на рынок Японии. Однако окончательно тарифные ограничения будут сняты после восьмилетнего переходного периода. Переговоры об отмене оставшихся тарифов продолжаются.

В исследовании, проводившемся по запросу Комитета по международной торговле Европейского парламента (опубликовано на сайте Европарламента осенью прошлого года), указывается, что создание открытой торговой зоны с Японией позволит ЕС "получить значительные торговые выгоды в таких секторах, как аграрная продукция, продовольственные товары, текстиль и изделия из кожи".

Для Японии же ключевым моментом является отмена 10%-ной пошлины на автомобили (с восьмилетним переходным периодом). Одной из главных болевых точек торговых войн этого года Bloomberg назвал желание США ввести 25%-ную пошлину на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии. И это несмотря на то, что, как сообщало Reuters в сентябре прошлого года, "президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать торговые переговоры в рамках соглашения, которое сейчас защищает японских автопроизводителей от дальнейших тарифов".

Кроме товарной составляющей, соглашение охватывает и сектор услуг, причем услуг высокотехнологических - финансовые, страховые, телекоммуникационные, обмен данными. Кроме того, Брюссель и Токио договорились о согласовании правил корпоративного управления, свободном передвижении людей для осуществления профессиональной и предпринимательской деятельности, защите интеллектуальной собственности (авторских прав и патентов).

"В целом это соглашение представляет самый масштабный двусторонний торговый договор в истории ЕС с точки зрения размеров рынка и самое большое соглашение о свободной торговле в современной истории. Есть и еще один момент. ЕС старается сделать все возможное, чтобы его технические требования становились основой соответствующих международных норм и стандартов. Таким образом, ЕС достаточно активно влияет на формирование международного регуляторного режима, к которому присоединяются другие страны. Речь идет о том, что ЕС фактически "экспортирует" свои регуляторные нормы. Об этих моментах, кстати, прямо говорится в соглашении с Японией", - рассказал "ВД" Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций.

По расчетам экспертов Еврокомиссии, единое торговое пространство к 2035 г. обеспечит дополнительный рост ВВП еврозоны на 0,14% (на 34 млрд евро), а экспорт европейских компаний в Японию вырастет на 13,2% (13,5 млрд евро). По информации министерства иностранных дел Японии, торговое соглашение с ЕС будет способствовать росту экономики Японии примерно на 1%, или на 5 трлн иен ($44 млрд), и поможет создать около 290 тыс. рабочих мест в стране.

"Устранение торговых барьеров и элементов протекционизма всегда положительно сказывается на торговом обороте между странами. Рост торгового оборота между юрисдикциями, которые являются равноценными по развитию, может положительно повлиять как на объем глобальной торговли, так и на увеличение глобального ВВП. Но я не думаю, что это произойдет мгновенно. Может потребоваться от одного до трех лет для установления новых торговых связей, которые ранее, до начала действия соглашения, могли быть невыгодными. То есть такое ускорение может быть постепенным", - говорит Богдан Данилишин, председатель совета НБУ.

Кроме того, Еврокомиссия ожидает, что новое соглашение усилит сотрудничество ЕС и Японии в области инноваций, а обмен лучшими практиками поможет создать инновационные решения для преодоления общих проблем, таких как изменение климата, старение населения, энергетическая безопасность.

Что может выиграть Украина

Соседство с крупнейшим объединенным рынком стран - мировых лидеров открывает дополнительные внешнеторговые возможности и для Украины. "Для нашей страны подписание соглашения может стать позитивным фактором для развития аграрного сектора. Системный рост поставок мясомолочной продукции из ЕС открывает определенные перспективы для ее "экспортного замещения". Однако для улучшения своих позиций нашим производителям необходимо не просто повышать качество продукции, она должна соответствовать европейским стандартам качества. На уровне государства нам необходимо улучшить украинское законодательство на предмет соответствия требованиям правил ЕС (стандартизация и сертификация норм)", - считает Алексей Федорин, аналитик ГК Forex Club.

К слову, в перспективе налаживание производства по европейским стандартам качества позволит украинским компаниям легче осваивать и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на выход из переговоров США, 11 стран этого региона (в том числе и Япония) все же договорились о заключении нового торгового соглашения "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихо­океанского партнерства", которое вступило в силу 30 декабря прошлого года. Поскольку в Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией включены многие технические нормы Евросоюза, Токио, возможно, постарается "экспортировать" их дальше и распространить на другие соглашения, чтобы снизить издержки своих производителей.

Оценивая влияние соглашения с Японией, Еврокомиссия отмечает, что его действие усилит конкуренцию на европейском рынке, особенно в сегментах машиностроения, оборудования и автопроизводства. Скорее всего, это приведет к снижению цен на соответствующую продукцию. А значит, для нас откроется дополнительное окно возможностей для импорта высокотехнологического оборудования.
 

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