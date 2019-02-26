США ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против чиновников из окружения главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В связи с "коррупцией и воспрепятствованием доставке жизненно важной гуманитарной помощи" в черный список включены губернаторы венесуэльских штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо - Омар Хосе Прието, Рамон Алонсо Каррисалес, Хорхе Луис Гарсия и Рафаэль Алехандро Лакава. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило министерство финансов США.

Вашингтон заморозил все их активы на территории США, а также запретил американским гражданам заключать с ними любые сделки. Кроме того, в заявлении, в частности, указывается, что Прието угрожал оппозиционным лидерам в своем штате, которые помогали организовать поставки гуманитарной помощи. Каррисалес обвиняется в причастии к "вопиющим репрессиям в отношении тех, кто выступает за демократию", а Лакава называется давним другом Николаса Мадуро.

Пенс предупредил о скором введении новых санкций

Вице-президент США Майк Пенс на встрече Группы Лимы в Боготе в тот же день отметил, что губернаторы несут ответственность за произошедшие два дня назад столкновения военных с активистами на границе с Колумбией. По его словам, они блокировали поставки гуманитарной помощи и подавляли мирные демонстрации. Одновременно Пенс сообщил, что в ближайшие дни США введет новые, еще более жесткие санкции в отношении венесуэльского руководства. Они затронут финансовый сектор страны.

Насильственное предотвращение режимом Мадуро гуманитарных поставок еще более укрепило решимость администрации США оказывать содействие провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо, отметил Пенс. Вашингтон "на сто процентов" поддерживает Гуайдо, подчеркнул он.

Между тем также присутствующий на встрече в Боготе Хуан Гуайдо обратился к другим государствам региона с просьбой поддержать смену власти в его стране. Мадуро противозаконно возглавляет венесуэльское государство, подчеркнул он. Его правление угрожает "стабильности континента", подчеркнул Гуайдо.

Противостояние усилилось

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, более 300 получили ранения.

Большая часть гуманитарного груза, который пытались доставить в Венесуэлу фуры из Колумбии, была уничтожена в результате пожара, после того, как Боливарская национальная полиция (PNB) обстреляла грузовики зарядами со слезоточивым газом.

Массовые акции протеста в Венесуэле начались 22 января после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.