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Кубинцы одобрили новую конституцию
08:43 26.02.2019 |
Жители Кубы на референдуме проголосовали за новую конституцию страны. Как следует из предварительных результатов, опубликованных в понедельник, 25 февраля, почти 87 процентов участников голосования одобрили новый основной закон. Еще девять процентов проголосовали против. Явка на референдуме составила 84,4 процента при общем числе имеющих право голоса в 7 миллионов 848 тысяч человек. Прежняя редакция конституции Кубы была утверждена в 1976 году при одобрении 97,7 процента проголосовавших.
В новой конституции Кубы будет прописана социалистическая ориентация страны одновременно с открытием местной экономики. Кроме того, в основном законе страны будет указано, что президент Кубы сможет оставаться на этом посту не более десяти лет. Впервые с 1976 года на острове вводится должность премьер-министра.
Куба и дальше будет стремиться к коммунизму
При этом роль Коммунистической партии в новой редакции конституции не меняется - партия остается единственной законной политической силой в стране. В тексте также сохранено стремление к построению коммунистического общества. Новым является понятие частной собственности, которое закрепляется в конституции страны. Кроме того, иностранные инвестиции признаны важным фактором экономического роста.
Кубинская оппозиция призывала жителей страны голосовать против проекта конституции. Причинами этого были не только неприятие новой редакции основного закона Кубы как такового, но и желание явно выказать свое негативное отношение к правительству. Оппозиционеры выступали со слоганом #YoVotoNo ("я голосую против"), однако за пределами интернет-пространства он был незаметен.
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