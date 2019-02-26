Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Министр иностранных дел Ирана объявил об отставке через «Инстаграм»
08:40 26.02.2019 |
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф неожиданно объявил в "Инстаграме", что уходит в отставку.
Он также принес извинения за, как он выразился, недостаточно хорошее исполнение своих обязанностей.
Джавад Зариф сыграл важную роль в достижении договора между Ираном и другими державами по вопросу о ядерной программе Ирана.
Насколько действенным окажется этот договор не ясно, так как президент США Дональд Трамп отозвал его одобрение Вашингтоном.
Отставку Зарифа подтвердило государственное агентство новостей Ирана IRNA.
Почти все западные соцсети блокируются в Иране. "Инстаграм" пока еще доступен, но в начале января член государственного комитета по цензуре интернета Джавад Джавидния предложил также заблокировать и эту сеть.
Если это произойдет, то это заденет 24 миллиона иранских пользователей. В их числе находятся верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани.
Причины, побудившие Зарифа уйти в отставку, пока не вполне ясны.
Неясно также, примет ли его прошение об отставке президент Роухани.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
|Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018
|Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов
|Кубинцы одобрили новую конституцию
|Министр иностранных дел Ирана объявил об отставке через «Инстаграм»
|Из Венесуэлы в Колумбию дезертировали 270 военных
|Молдавия выбрала парламент, но не правящую коалицию
|Агентство Moody's назвало основные риски для экономики России
Это интересно
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально