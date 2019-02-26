Министр иностранных дел Ирана объявил об отставке через «Инстаграм»

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф неожиданно объявил в "Инстаграме", что уходит в отставку.

Он также принес извинения за, как он выразился, недостаточно хорошее исполнение своих обязанностей.

Джавад Зариф сыграл важную роль в достижении договора между Ираном и другими державами по вопросу о ядерной программе Ирана.

Насколько действенным окажется этот договор не ясно, так как президент США Дональд Трамп отозвал его одобрение Вашингтоном.

Отставку Зарифа подтвердило государственное агентство новостей Ирана IRNA.

Почти все западные соцсети блокируются в Иране. "Инстаграм" пока еще доступен, но в начале января член государственного комитета по цензуре интернета Джавад Джавидния предложил также заблокировать и эту сеть.

Если это произойдет, то это заденет 24 миллиона иранских пользователей. В их числе находятся верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани.

Причины, побудившие Зарифа уйти в отставку, пока не вполне ясны.

Неясно также, примет ли его прошение об отставке президент Роухани.