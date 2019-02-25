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Из-за нехватки продовольствия Северная Корея обратилась за помощью к ООН
11:32 25.02.2019 |
В связи с угрозой нехватки продовольствия КНДР обратилась в ООН с просьбой оказать стране гуманитарную помощь.
Как заявил в четверг, 21 февраля, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич, уже в текущем году Северной Корее может не хватить 1, 4 миллиона тонн продуктов питания. Для полноценного обеспечения продовольственных потребностей населения в стране, кроме прочего, не достаточно риса, пшеницы, картофеля и бобов сои, отметил Дуярич.
При этом ООН поддерживает контакт с Пхеньяном, чтобы иметь возможность своевременно обеспечивать гуманитарные потребности населения, подчеркнул представитель организации.
Молодежь как группа риска
По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ за декабрь 2018 года, 10,9 миллионов жителей Северной Кореи не может быть гарантировано полноценное обеспечение продуктами питания. Если учесть, что общее население страны составляет 25 миллионов человек, это практически каждый второй житель КНДР.
Около трех миллионов человек из группы риска - дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Эти люди не имеют доступа к жизненно необходимым вещам, таким как вода, сантехническое оборудование и предметы гигиены, цитирует представителя ООН информационное агентство dpa.
Саммит между Трампом и Ким Чен Ыном во Вьетнаме
Ожидается, что такие темы, как снабжение Северной Кореи продуктами питания, экономическая помощь стране и ослабление санкций будут обсуждаться на саммите между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который состоится 27 и 28 февраля 2019 года во Вьетнаме, сообщает dpa.
Ранее Трамп заявлял, что США будут готовы направить в Северную Корею инвестиции и помочь ей в развитии инфраструктуры и обеспечении продовольственных потребностей населения при условии, что правительство откажется от дальнейшей разработки своей ядерной программы.
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