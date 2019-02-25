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Евросоюз готовит ответные меры на возможные пошлины США
11:26 25.02.2019 |
Евросоюз может принять ответные меры, если Вашингтон введет штрафные таможенные пошлины на импорт европейских автомобилей и запчастей к ним. Об этом агентству AFP в пятницу, 22 февраля, сообщил собеседник, знакомый с ходом переговоров в Бухаресте. По его словам, ответ ЕС может затронуть американские автомобили, уголь и химикаты.
Европейские чиновники работают над списком товаров из США, общий объем импорта которых составляет 22,7 млрд долларов (в пересчете - 20 млрд евро). Окончательный список может измениться, однако в него попадут именно товары, производимые в Соединенных Штатах, а не выпускаемые под американскими марками в других странах, подчеркнул собеседник агентства.
Компромисс в споре о торговых переговорах с США не найден
Ранее в этот же день на встрече в столице Румынии министрам стран - членов ЕС по вопросам торговли не удалось договориться о начале переговоров с США об упрощении условий взаимной торговли. Несмотря на угрозу ввода Соединенными Штатами штрафных пошлин на европейские автомобили и запчасти к ним, соответствующие обсуждения были отложены до саммита Евросоюза, который состоится 22-23 марта.
17 февраля президент США Дональд Трамп получил от министерства торговли официальный доклад, который был посвящен вопросу о том, представляют ли автомобили из ЕС угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Официально содержание документа еще не было оглашено. 20 февраля Трамп в очередной раз заявил о намерении в течение трех месяцев ввести штрафные пошлины в размере до 25 процентов на автомобили европейского производства, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.
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