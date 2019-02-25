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Трамп предложил должность постпреда в ООН послу США в Канаде
11:11 25.02.2019 |
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул на пост постпреда страны при ООН Келли Крафт, которая сейчас работает послом в Канаде. Пост постпреда в ООН оказался вакантным после того, как в октябре Никки Хейли заявила, что покидает его.
"С удовольствием сообщаю, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвинута на должность постпреда США в ООН", - написал президент в своем "Твиттере".
"Келли уже сумела великолепно себя проявить, представляя нашу страну. Я уверен, что под ее руководством наша страна будет представлена на высшем уровне. Поздравляю Келли и ее семью!" - добавил он.
Крафт - уже второй за последнее время кандидат на пост в ООН, выдвинутый Трампом. Предыдущим была пресс-секретарь госдепартамента США, бывшая телеведущая Хизер Науэрт. Однако в итоге она сама сняла свою кандидатуру, сославшись на семейные обстоятельства.
О том, что Трамп рассматривает кандидатуру 49-летней Науэрт на должность постпреда страны при ООН, журналисты узнали в прошлом октябре. Официально о выдвижении ее кандидатуры Трамп объявил только 7 декабря.
"Она очень талантливая, очень умная, очень быстрая. Я думаю, все ее будут уважать", - сказал Трамп журналистам, объясняя свой выбор.
Науэрт долгое время работала на каналах Fox News и Эй-би-си. Трамп признавался, что на Fox News регулярно смотрел ее передачу. В 2017 году она перешла на работу в госдепартамент США в качестве главы пресс-службы. На тот момент ведомство возглавлял Рекс Тиллерсон.
Вскоре Тиллерсона на этом посту сменил Майк Помпео. Он повысил Науэрт до своего заместителя по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью, она сопровождала его в зарубежных поездках и, как считается, вошла в его ближний круг.
Тем не менее решение Трампа выдвинуть Науэрт в постпреды при ООН столкнулось с волной критики и издевок, так как у нее нет никакого дипломатического опыта. Кроме того, New York Times утверждала, что у няни, сидевшая с детьми Науэрт, не было рабочей визы.
В результате Науэрт официально отказалась претендовать на пост американского постпреда в ООН. "Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, и в интересах семьи будет лучше, если я сниму свою кандидатуру", - говорилось в ее заявлении.
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