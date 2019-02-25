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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госсекретарь США: «Дни пребывания Мадуро у власти в Венесуэле сочтены»

08:35 25.02.2019 |

Мир

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть "все возможные способы" смещения Николаса Мадуро с поста президента страны. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дни Мадуро у власти сочтены.

В Венесуэле продолжаются столкновения противников президента Николаса Мадуро с военными, полицией и вооруженными проправительственными группировками. Они происходят в приграничных районах, через которые соседние государства пытались ввезти гуманитарную помощь.

В результате столкновений в приграничных районах погибли не менее двух человек, в том числе и 14-летний подросток. Противники Мадуро сообщают о сотнях пострадавших.

Николас Мадуро запретил доставку гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

Истоки конфликта

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. Многие жители страны считают, что ответственность за него несет Мадуро, правящий страной с 2013 года. В стране гиперинфляция, людям не хватает еды и лекарств, несколько миллионов жителей Венесуэлы эмигрировали.

Хуан Гуайдо призывал волонтеров помочь доставке гуманитарной помощи из Колумбии и Бразилии, но войска открыли по добровольцам огонь, используя боевые, а также резиновые пули.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил применение силы со стороны, как он выразился "хулиганов Мадуро", и добавил, что дни Малуро у власти сочтены, и что США готовы принять меры. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон может применить военную силу.

В воскресенье Европейский Союз также осудил действия администрации Мадуро. "Мы осуждаем использование вооруженных формирований для запугивания гражданского населения и членов парламента, которые собирались распространять гуманитарную помощь", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

В конце 2018 года в Венесуэле прошли выборы, которые оппозиция бойкотировала из-за отказа допустить до них ее ключевых кандидатов. В результате победил Мадуро, но ни оппозиция, ни большинство стран Латинской Америки его победу не признали.

В стране начались массовые акции протеста - и в конце января спикер парламента Хуан Гайдо в ходе одной из них объявил себя временным президентом. В этом качестве его признали США, почти все южноамериканские страны и многие европейские.

В поддержку Мадуро выступили Россия и Китай, активно инвестировавшие при нем в экономику Венесуэлы, а также Боливия, Куба и Никарагуа. Сам президент Венесуэлы обвинил Гуайдо в работе на США.

Хуан Гуайдо заявил, что намерен принять участие вво встрече лидеров большинства стран Латинской Америки и США в столице Колумбии Боготе, несмотря на то что администрация Мадуро запретила ему покидать страну. США будут представлены на встрече вице-президентом Майком Пенсом.

Гуманитарная помощь

Оппозиция под руководством Гуайдо пытается обеспечить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи из стран, которые его поддерживают. В свою очередь Мадуро готов принимать помощь только из стран, которые, напротив, поддерживают его - в первую очередь из России.

Мадуро утверждает, что под видом гуманитарной помощи, которую отправили в том числе и США, в страну планируют ввезти оружие, которое сможет использовать оппозиция. В результате военные, сохраняющие верность президенту, отказываются пропускать помощь в страну.

В последние дни напряженность усилилась после сообщений о предстоящей доставке почти 300 тонн гуманитарной помощи - в основном из США - в субботу, 23 февраля.

Гуайдо пообещал, что сотни тысяч добровольцев помогут доставить помощь, включая продукты питания и лекарства. В ответ на это Николас Мадуро распорядился частично закрыть границу с Колумбией, чтобы остановить доставку помощи.

Тем не менее Гуайдо и его сторонники все же выехали в Колумбию, где стояла автоколонна с гуманитарной помощью. Как и было запланировано, 23 февраля оппозиция попыталась сопроводить грузовики в Венесуэлу и уговорить военных на границе пропустить колонну.

Одновременно гуманитарную помощь в Венесуэлу попытались ввезти из Бразилии. На обеих границах машины встречали сотни оппозиционеров - и вскоре между ними и силами безопасности Венесуэлы начались столкновения.

Убитые, раненые и сбежавшие

В ходе столкновений на обеих границах десятки протестующих получили ранения. По данным агентства Франс Пресс, всего в субботу погибли два человека и пострадали более 300.

Агентство сообщает, что колумбийские власти оценивают количество пострадавших в столкновениях на границе в 285 человек. Силы безопасности Венесуэлы применили против них слезоточивый газ, в то время как оппозиционеры забрасывали военных и полицию камнями.

При этом, как утверждает колумбийская погранслужба, около 60 венесуэльских военных воспользовались столкновениями для того, чтобы сбежать в Колумбию.

В интернете уже появились видеозаписи того, как венесуэльские военные на своих бронетранспортерах протаранивают заградительный барьер на границе с Колумбией, для того, чтобы бежать в соседнюю страну.

На других видеозаписях видно, как венесуэльские солдаты ругают Николаса Мадуро и провозглашают свою верность Хуану Гуайдо. "Мы отцы и сыновья, и больше не можем перенести несправедливость", - заявляют военные.

Amnesty International называет использование огнестрельного оружия против протестующих сербезным нарушением прав человека и преступлением согласно международному праву.

На границе Венесуэлы с Бразилией ситуация еще хуже. Как утверждает правозащитная группа Foro Penal, здесь силы безопасности и вовсе открыли огонь. По данным правозащитников, в результате погибли два человека - женщина и 14-летний подросток. Еще 31 человек получил ранения.

Это уже не первые жертвы на границе Венесуэлы с Бразилией - местные СМИ сообщали, что еще днем ранее, в пятницу, там тоже погибли как минимум два человека.

Власти Венесуэлы пока не давали официальных комментариев о числе жертв и пострадавших.

Сожженные грузовики

На границе с Колумбией в ходе столкновений сгорели как минимум два грузовика. Оппозиция заявляет, что машины остановили и подожгли сторонники Мадуро. В свою очередь власти Венесуэлы утверждают, что поджог организовали агенты ЦРУ.

По свидетельствам очевидцев, жители Венесуэлы пытались спасти еду и медикаменты из горящих машин. Остальные грузовики с гуманитарной помощью были отозваны обратно в Колумбию, так как стало ясно, что в Венесуэлу им не попасть.

Границу Венесуэлы с Бразилией автоколонна с гуманитарной помощью пересечь также не смогла. Хотя Гуайдо поначалу сообщил, что первый грузовик уже въехал в Венесуэлу, впоследствии выяснилось, что это не так - ни одна из машин не смогла попасть в страну.

Гуманитарную помощь пытались доставить и морским путем. Перевозившее ее судно из Пуэрто-Рико приблизилось к берегам Венесуэлы, но вынуждено было развернуться после того, как местные военные пригрозили открыть по нему огонь на поражение.

Позже Гуайдо еще раз заявил, что часть гуманитарной помощи ввезти все же удалось. Подтверждений этой информации из других источников нет. Сам Гуайдо не уточнил, откуда именно поступила эта помощь и в каком количестве.

Разорванные отношения

Мадуро после попытки ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь из Колумбии объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Боготой. Он дал колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Власти Колумбии согласились выполнить это требование. Они пообещали как можно скорее организовать вывоз своих дипломатов из Венесуэлы, так как опасаются, что в противном случае им может грозить опасность.

Кроме того, Колумбия вслед за Венесуэлой объявила о временном закрытии границы между двумя странами в том районе, где произошли столкновения. Ожидается, что пограничные переходы снова откроются только 26 февраля.

Каракас временно закрыл часть границы с Колумбией еще в пятницу в связи с планами оппозиции ввезти гуманитарную помощь. Еще раньше Венесуэла полностью закрыла границу с Бразилией.

Реакция сторон

Мадуро, выступая перед своими сторонниками, заявил, что считает попытку сместить его с поста президента окончательно провалившейся. Это связано с тем, что по закону спикер парламента, принявший на себя исполнение обязанностей президента, обязан объявить новые выборы в течение 30 дней - и они истекли.

В свою очередь Гуайдо после субботних событий заявил, что теперь оппозиция должна рассматривать любые варианты для достижения своих целей.

"Сегодняшние события вынуждают меня официально попросить международное сообщество не исключать ни один вариант действий, которые помогли бы обеспечить свободу нашей родины", - написал он в своем "Твиттере".

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская сторона осуждает действия венесуэльских военных и возлагает на Мадуро ответственность за кровопролитие. Он добавил, что США готовы привлечь к ответственности тех, кто мешает восстановлению демократии в Венесуэле.

Министерство иностранных дел Венесуэлы в ответ заявило, что Помпео просто ищет повод для военного вторжения.
 

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