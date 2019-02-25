Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о том, что границу страны пересекли первые фуры с поставками гуманитарной помощи из Бразилии и Колумбии. "Это большой успех, Венесуэла!" - написал политик в субботу, 23 февраля, в своем микроблоге в Twitter. Иностранные журналисты сообщают, однако, что пока речь идет о чисто техническом пересечении грузовиками с гумпомощью венесуэльской границы. Проехать через военные кордоны, выставленные на границе, фурам не удалось. После того, как на границе с Колумбией венесуэльские военные обстреляли их, три грузовика загорелись. Удалось спасти лишь несколько коробок с медикаментами и медицинскими приборами.

Двумя днями ранее Гуайдо подписал свой первый"президентский указ" - о разрешении доступа в страну гуманитарной помощи и открытии всех границ Венесуэлы.

Однако глава Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границы страны для поставок гуманитарной помощи, опасаясь, что они являются лишь прикрытием для подготовки военного вторжения США.

Визит Гуайдо в Колумбию

В пятницу, 22 февраля, Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Live Aidи встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Выступая вместе с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу и президентом Колумбии Иваном Дуке в приграничном городе Кукуте в субботу, 23 февраля, Гуайдо потребовал, чтобы венесуэльские военные "перешли на правую сторону истории" и открыли границы страны для гуманитарных поставок.

Венесуэльские военные переходят на сторону Гуайдо

Послестолкновения на границе с Колумбией с демонстрантами, призывавшими пропустить в страну гуманитарные грузы, несколько венесуэльских солдат последовали призыву Гуайдо и обратились за помощью к Колумбии. Кроме прочего, перебежчики заявили, что признают Гуайдо законным президентом и готовы помочь соседнему государству осуществлять поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.