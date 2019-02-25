The Guardian сообщила о возможной отсрочке «Брекзита» на два года

В Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отложить выход Великобритании из Евросоюза на два года. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов. В настоящий момент предполагается, что "Брекзит" состоится 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Среди сторонников идеи переноса выхода Британии из ЕС называют главу Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра (Martin Selmayr).

Представители дипломатии ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за перенос "Брекзита", если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять. Кроме того, перенос "Брекзита" поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Накануне, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что национальный парламент не позднее 12 марта вынесет решение по выдвинутому ею плану "Брекзита". Свое заявление Мэй сделала в египетском Шарм аш-Шейхе перед началом саммита ЕС и Лиги арабских государств. В рамках саммита Мэй проведет очередные консультации с главами стран - членов ЕС.

В субботу, 23 февраля, три британских министра призвали отложить "Брекзит", если Тереза Мэй не получит парламентскую поддержку для своего варианта соглашения о выходе из ЕС. Газета Daily Mail опубликовала мнение министров бизнеса Грега Кларка, труда Эмбера Радда и министра юстиции Дэвида Гока, согласно которому большинство парламентариев предпочло бы отсрочку жесткому "Брекзиту" 29 марта.