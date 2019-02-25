Финансовые новости
- |
- 25.02.19
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Трамп пообещал отложить введение штрафных пошлин в отношении Китая
07:26 25.02.2019 |
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 24 февраля, объявил, что введение новых штрафных пошлин в отношении Китая будет перенесено. В связи с "очень продуктивными переговорами" запланированное на 1 марта введение пошлин будет отложено, написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Дальнейшие подробности он не сообщил.
Одновременно с этим Трамп объявил, что "при условии дополнительного прогресса" на переговорах может быть запланирована его встреча с главой Китая Си Цзиньпином в американской Флориде. "Очень хорошие выходные для США и Китая", - написал Трамп. В минувшую пятницу Трамп принял в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, заявив о "хороших шансах заключить сделку".
1 марта завершается 90-дневное "перемирие", заключенное Вашингтоном и Пекином на саммите "большой двадцатки" в начале декабря 2018 года в Аргентине. Белый дом заявил, что введет штрафные пошлины в отношении Китая, если стороны не достигнут соглашения. Пошлины, размер которых могут повысить с 10% до 25%, в этом случае распространятся на импорт из Китая, суммарно на 200 миллиардов долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Процесс признания ПЦУ поместными православными церквями - следующая большая интрига в истории с Томосом об автокефалии
|Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»
|Курс доллара на межбанке за рабочую неделю с 18 февраля просел на 22 копейки
|Тяжелый перелом. Выйдут ли украинцы на Третий майдан за «Юлиными тысячами»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Из-за нехватки продовольствия Северная Корея обратилась за помощью к ООН
|Евросоюз готовит ответные меры на возможные пошлины США
|Трамп предложил должность постпреда в ООН послу США в Канаде
|Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию
|Госсекретарь США: «Дни пребывания Мадуро у власти в Венесуэле сочтены»
|Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью
Это интересно
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально
|Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов
|Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку
|Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн