Трамп пообещал отложить введение штрафных пошлин в отношении Китая

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп пообещал отложить введение штрафных пошлин в отношении Китая

07:26 25.02.2019 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 24 февраля, объявил, что введение новых штрафных пошлин в отношении Китая будет перенесено. В связи с "очень продуктивными переговорами" запланированное на 1 марта введение пошлин будет отложено, написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Дальнейшие подробности он не сообщил.

Одновременно с этим Трамп объявил, что "при условии дополнительного прогресса" на переговорах может быть запланирована его встреча с главой Китая Си Цзиньпином в американской Флориде. "Очень хорошие выходные для США и Китая", - написал Трамп. В минувшую пятницу Трамп принял в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, заявив о "хороших шансах заключить сделку".

1 марта завершается 90-дневное "перемирие", заключенное Вашингтоном и Пекином на саммите "большой двадцатки" в начале декабря 2018 года в Аргентине. Белый дом заявил, что введет штрафные пошлины в отношении Китая, если стороны не достигнут соглашения. Пошлины, размер которых могут повысить с 10% до 25%, в этом случае распространятся на импорт из Китая, суммарно на 200 миллиардов долларов.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:45 Курсы валют по карточным операциям на 25.02.19

12:31 Справочный курс гривни вырос на 1,88 коп. до 26,9986 грн

11:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.02.19

11:50 Остатки средств на корсчетах банков 25.02.19

11:40 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.02.19

11:36 Биржи Китая закрылись ростом более чем на 5% на решении Трампа отсрочить повышение пошлин

10:34 В 2018 НБУ нарастил активы на 2,4% до 1,1 трлн гривен

10:23 НБУ продал 22 февраля банкам депозитные сертификаты на 54,2 млрд гривен

10:15 21 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $0,8 млн до $294,3 млн

07:58 Золото слабо дорожает 25 февраля на незначительном ослаблении доллара

07:44 Доллар 25 февраля слабо меняется к евро и иене после решения США по пошлинам на товары из КНР

07:19 Биржи США закрылись 22 февраля в плюсе на ожидании итогов переговоров с Китаем

22.02 Курс доллара на межбанке за рабочую неделю с 18 февраля просел на 22 копейки

22.02 Индекс ПФТС 22 февраля у вернулся в «красную зону»

22.02 Депозитные ставки для физлиц 22.02.19

• дальше…

11:03 Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении

10:59 Поступления в госбюджет от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией составили 13,6 млрд гривен

10:49 Украина снизила запасы газа в ПХГ на 42% до 10 млрд куб. м с начала сезона отбора газа

10:34 В 2018 НБУ нарастил активы на 2,4% до 1,1 трлн гривен

09:39 Украинцы примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика

09:37 Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

09:23 Порошенко раскритиковал налоговую атаку Ревы на малый бизнес

07:58 Золото слабо дорожает 25 февраля на незначительном ослаблении доллара

07:38 Нефть 25 февраля торгуется в районе максимума с осени 2018 г на торговых новостях

22.02 Максимом Нефьодов: Украина сейчас недополучает иностранных инвестиций на душу населения к объему ВВП

• дальше…

11:32 Из-за нехватки продовольствия Северная Корея обратилась за помощью к ООН

11:26 Евросоюз готовит ответные меры на возможные пошлины США

11:11 Трамп предложил должность постпреда в ООН послу США в Канаде

09:37 Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

08:35 Госсекретарь США: «Дни пребывания Мадуро у власти в Венесуэле сочтены»

08:26 Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью

08:23 В Кашмире растет угроза военного столкновения между Индией и Пакистаном

08:16 Оппозиция Италии требует от властей ответить на обвинения в связях Сальвини с Кремлем

08:12 Партия Додона лидирует на выборах в Молдавии

08:05 The Guardian сообщила о возможной отсрочке «Брекзита» на два года

07:26 Трамп пообещал отложить введение штрафных пошлин в отношении Китая

22.02 Страны ЕС не достигли компромисса в споре о торговых переговорах с США

22.02 Японский министр извинился перед парламентом за трехминутное опоздание

22.02 Турция разведает на углеводороды акваторию Кипра

22.02 В Китае происходит бум корпоративных заимствований - WSJ

• дальше…

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

• дальше…

11:03 Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении

10:38 Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене

09:47 Координатор ООН: Нужно напоминать миру о конфликте в Украине

08:50 Процесс признания ПЦУ поместными православными церквями - следующая большая интрига в истории с Томосом об автокефалии

07:52 Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»

22.02 Тяжелый перелом. Выйдут ли украинцы на Третий майдан за «Юлиными тысячами»

22.02 В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

22.02 Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

22.02 Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка

21.02 Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»

21.02 Как Порошенко перед выборами поставит Тимошенко и Ляшко в языковой угол

21.02 ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль

21.02 Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

• дальше…

09:18 Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

22.02 У пользователей Android-версии приложения Nike Adapt возникли трудности с подключением к кроссовкам

22.02 Тесты Xiaomi Mi 9 подтвердили существенный рост времени автономной работы

22.02 В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы

22.02 В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»

21.02 Какими станут собеседования будущего

21.02 Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone

21.02 Google запустил YouTubeKids в Украине

21.02 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

21.02 Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

• дальше…

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно