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Страны ЕС не достигли компромисса в споре о торговых переговорах с США
22:59 22.02.2019 |
На встрече в Бухаресте в пятницу, 22 февраля, министрам стран-членов ЕС по вопросам торговли не удалось договориться о начале переговоров с США об упрощении условий взаимной торговли. Несмотря на угрозу ввода Соединенными Штатами штрафных пошлин на европейские автомобили, соответствующие обсуждения были отложены до саммита ЕС 22-23 марта 2019.
"Некоторым странам-членам ЕС требуется дополнительное время на внутренние консультации", - прокомментировала итоги встречи комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Причина провала переговоров
Главной причиной провала переговоров о торговом соглашении с США стала критичная позиция отдельных стран-членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга.
Учитывая приближающиеся выборы в Европарламент, назначенные на конец мая 2019 года, правительства этих стран особенно внимательно прислушиваются к настроениям избирателей, многие из которых критически относятся к возможности беспошлинной торговли с США.
При этом президент США Дональд Трамп в среду, 20 февраля, в очередной раз заявил о том, что собирается в течение ближайших трех месяцев ввести штрафные пошлины на автомобили европейского производства в размере до 25 процентов, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.
По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей - в первую очередь, немецких автоконцернов - достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли", отмечает агентство AFP.
История ведения переговоров о торговой сделке между США и ЕС
В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом Сесилия Мальстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.
Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальстрем необходимо получить соответствующий мандат всех стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комитет Европарламента по внешней торговле уже поддержал на этой неделе данное решение с минимальным перевесом голосов.
Беспошлинная торговля сельскохозяйственными товарами
Дональд Трамп, учитывая интересы американских фермеров, требует, чтобы соглашение распространялось также на продукты сельского хозяйства. А это, в свою очередь, идет вразрез с позицией представителей Франции как страны, имеющей развитое сельское хозяйство и сильное лобби фермеров.
Особенную остроту эта проблема приобретает в свете протестов "желтых жилетов", продолжающихся во Франции уже несколько месяцев.
Госсекретарь Франции по вопросам ЕС Жан-Баптист Лемуан заявил в пятницу, что Париж собирается дождаться голосования по данному вопросу в Европарламенте, запланированного на 11 или 12 марта, и результатов обсуждения на саммите ЕС 21 и 22 марта. Кроме того, он подчеркнул, что "Евросоюз не собирается вести переговоры в условиях угроз".
Министр экономики ФРГ Петер Альтмаейр (Peter Altmaier), в свою очередь, заявил, что Германия выступает за скорейшее возобновление переговоров с США, однако предостерегает от поспешности.
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