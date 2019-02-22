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Японский министр извинился перед парламентом за трехминутное опоздание
22:19 22.02.2019 |
Японский министр Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, был вынужден публично извиниться из-за трехминутного опоздания на заседание парламентского комитета. В прошлом году Сакурада признался, что не умеет пользоваться компьютером.
Сакурада пришел на совещание комиссии парламента по бюджету в четверг на три минуты позже, присутствующие там оппозиционные депутаты заявили, что он демонстрирует неуважение к должности, и в знак протеста бойкотировали совещание на пять часов. Министр извинился.
Сакурада, назначенный ответственным за Олимпийские игры 2020 года в октябре 2018-го, постоянно оказывается под огнем критики.
На прошлой неделе он заявил, что разочарован, после того как у пловчихи Рикако Икээ диагностировали лейкемию. "Она потенциальный золотой медалист, мы на нее так рассчитывали. Я очень разочарован", - сказал министр. Критики сочли это заявление бестактным. После этого оппозиция потребовала его отставки с поста министра, ответственного за Олимпиаду, но Сакурада сохранил место.
Сакурада также работает заместителем главы одного из отделов японского национального ведомства по кибербезопасности. В прошлом году он признался, что не умеет пользоваться компьютером - в молодости у чиновника не было возможности научиться, а потом появились подчиненные.
В интервью Сакурада сказал, что всю работу на компьютере поручает им. Тогда оппозиция тоже потребовала его отставки с поста в ведомстве по кибербезопасности. Сакурада не ушел.
В 2016 году Сакурада сказал журналистам, что "женщины для утешения", которые фактически были пленными, находившимися в секс-рабстве на оккупированных Японией азиатских территориях в 1932-1945 годах, на самом деле фактически были "профессиональными проститутками", а история, по его словам, незаслуженно изображает их жертвами.
Из опроса, опубликованного газетой "Асахи симбун" на этой неделе, следует, что около 65% японцев считают Сакураду профнепригодным, 13% уверены, что он справится с организацией Игр.
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