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Турция разведает на углеводороды акваторию Кипра
12:50 22.02.2019 |
Два турецких буровых судна в ближайшие дни приступят к разведке нефтегазовых месторождений в акватории Кипра.
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет «Терминал».
Таким образом Анкара продемонстрирует, что разведка в указанном районе может вестись лишь с ведома Турции, подчеркнул министр.
«Это должны четко уяснить для себя и зарубежные нефтегазовые компании. Турция не допустит действий, идущих вразрез с ее интересами в Средиземном море», - цитирует Чавушоглу «АНГИ».
Напомним, несколько лет назад в Средиземном море к юго-востоку от Кипра было обнаружено крупное газовое месторождение. Кипр начал бурить шельф осенью 2011 года. Анкара потребовала прекратить геологоразведку, считая, что имеет право разрабатывать эти месторождения с разрешения властей непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Анкара также пригрозила Кипру, что направит боевые корабли для сопровождения своих геологоразведочных судов.
Год назад корабли ВМС Турции блокировали буровую платформу итальянской компании ENI у берегов Кипра. По договору с кипрскими властями она должна была изучить газовые месторождения в участке исключительной экономической зоны.
Кипр разделен на две части с момента турецкого вторжения на остров в 1974 году. На большей части территории расположена Республика Кипр, населенная преимущественно греками и признанная всеми странами, кроме Турции, которая поддерживает непризнанную ТРСК.
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