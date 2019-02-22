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В Китае происходит бум корпоративных заимствований - WSJ
12:09 22.02.2019 |
С начала года китайские компании выпустили облигации на сумму 1,07 трлн юаней ($159,2 млрд) по сравнению с 661,4 млрд юаней ($98,4 млрд) за аналогичный период 2018 года, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, это самая высокая активность за последние 10 лет. Связывают ее с ослаблением финансовых условий Пекина, направленных на поддержку бизнеса в слабеющей экономике. Народный банк Китая снижал резервные требования к банкам пять раз в течение 2018 года, чтобы простимулировать кредитование компаний. Такая либерализация, по мнению властей, должна помочь китайской экономике.
С учетом погашения предыдущих выпусков чистый объем продаж облигаций вырос более чем вдвое и составил 392,3 млрд юаней ($58,34 млрд). Среди самых активных компаний энергетический гигант PetroChina, инвестиционная корпорация CITIC Group и производитель автомобилей BYD.
В частности, нефтегазовая компания PetroChina провела четыре размещения облигаций за полтора месяца, занимая каждый раз по 10 млрд юаней ($1,5 млрд) на пять лет - до 2024 года. Таким образом, она увеличила свой долг на 40 млрд юаней ($5,9 млрд).
Эксперты считают, что китайские компании вынуждены идти на выпуск облигаций, так как банки неохотно кредитуют частный бизнес, несмотря на прошлогоднее смягчение денежно-кредитной политики. У многих компаний низкий кредитный рейтинг и огромный объем скрытых долгов. Банки не хотят рисковать и часто отказывают в кредитах.
Такая тенденция заставила китайский бизнес находить источники финансирования другим способом - через выпуск облигаций. "Этот шаг соответствует долгосрочной цели правительства по увеличению доли прямого финансирования на рынках капитала", - рассказал экономист DBS Bank Натан Чоу.
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