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Германия пытается помешать США и Британии вооружать Саудовскую Аравию
09:39 22.02.2019 |
Германия чувствует давление со стороны западных союзников, после того как был заморожен экспорт ее оружия вслед за убийством журналиста Джамала Хашогги. Впервые о заморозке экспорта оружия объявили в ноябре. Тогда подразумевалось, что будут отклонены любые будущие лицензии на экспорт оружия в Эр-Рияд.
Немецкие союзники, такие как Великобритания, умоляли правительство Германии смягчить свою позицию, отмечая широкое экономическое влияние на Европу. Британский министр иностранных дел Джереми Хант, который сейчас находится в Берлине для обсуждения условий Brexit, написал министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о том, что британские оборонные компании столкнутся с ограничениями в выполнении контрактных обязательств, связанных с Eurofighter Typhoon и поставками истребителя Tornado, если точнее, с поставками деталей, пострадавших от замораживания немецкого оружия.
"Я очень обеспокоен влиянием решения правительства Германии на британскую и европейскую оборонную промышленность, а также его последствиями для способности Европы выполнять свои обязательства перед НАТО", - отметил Хант.
В минувшие выходные на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Ангела Меркель выступила с комментариями, признав необходимость "общих руководящих принципов контроля за экспортом" по всей Европе.
После ряда вопросов и ответов во время своего выступления она заявила: "У нас есть очень веские причины соблюдать строгие руководящие принципы в отношении экспорта оружия, у нас есть веские основания для того, чтобы наше оборонное сообщество объединилось в оборонной политике. И если мы хотим... совместно разработать истребители, танки, нет другого пути, кроме как шаг за шагом разработать общие руководящие принципы экспортного контроля".
Тем не менее представитель Министерства экономики Германии отметила, что впереди не предвидится никаких изменений: "Мнение правительства обозначено предельно четко. На данный момент нет оснований для дальнейших согласований".
Германия также заявила, что решение прекратить продажу нового оружия связано с ухудшающейся гуманитарной катастрофой в Йемене, которая усиливается благодаря действиям Саудовской Аравии и их союзников в Персидском заливе.
В среду Маас подтвердил, общаясь с журналистами после встречи с Хантом: "В настоящее время мы не поставляем оружия в Саудовскую Аравию, будущие решения мы примем в зависимости от развития йеменского конфликта и от того, что было согласовано в мирных переговорах в Стокгольме".
Великобритания, похоже, готова разыграть карту России и Китая. Она пытается дать понять Германии, что если Европа окажется нежелательным партнером, Эр-Рияд обратится к России и китайским оборонным компаниям.
Но самой неотложной задачей Великобритании остается нерешенная сделка по продаже реактивных самолетов. Reuters отмечает, что на этой неделе в Берлине состоялась встреча после жалоб от высокопоставленного чиновника Airbus на прошлой неделе, заявившего, что замораживание экспорта мешает Великобритании завершить продажу 48 военных самолетов Eurofighter Typhoon Эр-Рияду. Он добавил, что эта проблема влияет на потенциальные продажи другого оружия, такого как военный транспортер A400M.
Четыре страны, которые участвуют в производстве Eurofighter, включают Германию, Великобританию, Италию и Испанию совместно с компаний Airbus, BAE и итальянской компанией Leonardo.
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