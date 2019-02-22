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Bellingcat рассказала, как нашла третьего вероятного отравителя Скрипалей
08:20 22.02.2019 |
Третьим вероятным участником покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери является сотрудник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Денис Сергеев. Расследовательская группа Bellingcat в четверг, 21 февраля, объяснила, как удалось установить личность Сергеева, обладающего паспортом на имя Сергея Федотова.
В октябре 2018 года российское издание "Фонтанка" назвало Федотова причастным к отравлению в Солсбери. По информации издания, он прибыл в Соединенное Королевство 2 марта 2018 года. Расследователи Bellingcat получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон и обнаружили человека, чей номер паспорта лишь на 2 последние цифры отличался от номеров паспортов двух других предполагаемых преступников. Дальнейший поиск по различным базам данных позволил найти человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, которого звали Денис Сергеев. Он прописан по адресу, где располагается общежитие Военной академии Минобороны России.
Экспертиза в Великобритании
Паспорт на имя Сергея Федотова был выдан в том же управлении ФМС 770001 в Москве, где получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей. Bellingcat получил снимок из загранпаспорта на имя Федотова от одного из своих источников. Кадры с Сергеевым удалось отыскать в документальном фильме о столкновениях между федеральными силами и боевиками в Дагестане летом 1999 года.
Затем расследователи заказали экспертизу представителям Центра визуальных вычислений при университете Брэдфорда в Великобритании. Коэффициент совпадения между фотографиями превысил 78 процентов. Чтобы подтвердить, что на снимках изображен один и тот же человек, достаточно 70-процентного совпадения, подчеркивает Bellingcat.
Четыре эпизода отравления "Новичком"
Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.
В июне в британском городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд предположительно находился во флаконе из-под духов. Позднее Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.
Подозреваемые - предполагаемые сотрудники военной разведки РФ
Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Третий подозреваемый с паспортом на имя Сергея Федотова появился в деле позднее.
Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова, а также назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Сергеев может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, отмечают Bellingcat и The Insider.
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