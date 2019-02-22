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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп связал пошлины на авто из ЕС с результатом торговых переговоров

22:26 21.02.2019 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп поставил введение штрафных пошлин на европейские автомобили в зависимость от торговых переговоров между США и Евросоюзом. Если сделка с европейцами не будет заключена, он намерен ввести пошлины, заявил глава Белого дома.

17 февраля Трамп получил от министерства торговли официальный доклад, который был посвящен вопросу о том, представляют ли автомобили из ЕС угрозу национальной безопасности США. Официально содержание документа еще не было оглашено. В минувшем году на таком же основании Вашингтон ввел штрафные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза.

Министры торговли стран ЕС намерены на встрече в Бухаресте 22 февраля обсудить возможность предоставления Еврокомиссии полномочий для ведения переговоров.

Вашингтон и Брюссель имеют разные представления о том, что именно должно стать предметом переговоров. ЕС предложил отменить обоюдные таможенные пошлины на промышленные товары, включая автомобили. Администрация США, в свою очередь, хотела бы вывести из-под пошлин сельхозпродукцию, но сохранить их на автомобильный сектор.
По материалам: Deutsche Welle
 

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