ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике

По данным Департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая, быстрый рост вексельного финансирования в январе оказал значительную поддержку реальной экономике, говорится в статье, опубликованной в газете центробанка Financial News.

После того, как на прошлой неделе центральный банк опубликовал январские финансовые данные, быстрый рост вексельного финансирования и недооцененных банковских акцептов привлек внимание рынка. Некоторые аналитики полагают, что этот рост связан с тем, что компании осуществляют арбитражные сделки с банками посредством комбинации дисконтных векселей и структурированных депозитов. Однако НБК оспорил эту точку зрения.

Ставка дисконта по векселям снижается, поэтому предприятия более склонны к финансированию через векселя. По сравнению с заимствованиями в банках вексельное финансирование стало важным каналом финансирования для МСП, поскольку оно является более гибким и доступным, помогая снизить затраты на финансирование частных и малых компаний и, таким образом, поддерживать реальную экономику, заявил центробанк.

Рост ВВП Китая в прошлом году замедлился до 6,6% и был минимальным за 28 лет. Стремясь поддержать экономику, власти Китая предпринимают усилия для обеспечения достаточного финансирования частного сектора.